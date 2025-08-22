Одной никак: поддержать режим Майи Санду в Молдавию приедут европейские политики

Протесты против действующей власти в стране набирают обороты.

Фото, видео: Reuters/Дмитрий Осматеско; 5-tv.ru

Поддержать режим президента Майи Санду в Молдавию приедут европейские политики

В Кишинев собирается политический десант из Евросоюза. На следующей неделе Молдавию посетят президент Франции Макрон, канцлер Германии Мерц и премьер Польши Туск. Официальная цель визита — поддержка молдавского суверенитета, другими словами — поддержка режима Майи Санду. А она ей очень понадобится, ведь протесты против действующей власти в Молдавии набирают оборот и стали уже ежедневными.

Сегодня протестующие опять собрались у стен СИЗО, где держат главу Гагаузии. Более 35 тысяч ее сторонников подписали петицию с призывом прекратить политические репрессии в стране и освободить Евгению Гуцул. Документ направлен во все органы власти, а также президенту США, в ОБСЕ, Совет Европы и ООН.

