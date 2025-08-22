В Севастополе прошла акция «Особенности национальной уборки»

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 54 0

Мероприятие было организовано в День Государственного флага России.

Фото, видео: © РИА Новости/Макс Ветров; 5-tv.ru

В Севастополе недалеко от мемориального комплекса «Сапун-гора» прошла всероссийская акция «Особенности национальной уборки». Мероприятие было организовано в День Государственного флага России, 22 августа, фондом «Компас».

Сотни севастопольцев, среди которых первые лица региона, представители ассоциации СВО, трудовые коллективы предприятий, школьники и студенты, присоединились к субботнику. Они показали своим примером, что любовь к Родине начинается с сохранения и защиты природы.

Программа мероприятия началась со сбора участников и раскрытия флага Российской Федерации на Сапун-горе. На торжественном открытии выступили губернатор Севастополя Михаил Развожаев, директор Департамента природных ресурсов и экологии города Юлия Гаврилова, директор Фонда поддержки и развития экологических инициатив «Компас» Татьяна Ковалева.

Участников субботника снабдили инвентарем для уборки. В рамках акции были организованы раздельный сбор мусора и его частичная переработка на месте проведения —ветки измельчили с помощью спецоборудования.

Также на территории мемориального комплекса прошли творческие активности, концерт, мастер-классы и экологическая викторина. Основной акцент мероприятия был сделан на патриотизм, как основу национальной безопасности страны, базу для воспитания у молодого поколения чувства гордости за государство.

Акция была организована при помощи правительства Севастополя, комитета Госдумы по экологии, Росприроднадзора, Минприроды России и проекта «Чистая страна» партии «Единая Россия».

С 2022 по 2024 год в акции «Особенности национальной уборки» приняли участие более 30 тысяч человек из 19 субъектов России.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что на Сахалине прошел флешмоб в честь Дня Государственного флага России.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере

