«Я не ранимый человек»: Дава высказался о критике в свой адрес

|
Мария Щелканова
Мария Щелканова 54 0

Артист считает, что публичные люди должны иметь стальной характер.

«Я не ранимый человек»: Дава ответил на критику фанатов

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Дава воспринимает только обоснованную критику

Блогер и музыкант Давид Манукян (Дава) в интервью «Страстям» признался, что воспринимает только обоснованную критику и считает, что негатив не должен мешать для достижении цели.

«Я не ранимый человек. Наша профессия подразумевает сильную закалку характера, иначе ничего не получится добиться», — дополнил он.

Также Дава поделился планами на карьерное будущее, заявив, что скоро будет музыкальный хит и новые кинокартины.

«Мне интересно создавать проекты и, так сказать, запускать их в мир. Музыка вернется и очень скоро и более двух картин которые выйдут в широкий прокат», — заявил музыкант.

Давид Манукян известен треками «Внутри» и «Ролекс», а также киноролями в комедии «Не одна дома» и сериале «Все ОК». В мае этого года Дава и певица Мари Краймбрери стали родителями — спустя несколько месяцев после свадьбы. Они встречались более трех лет.

Ранее 5-tv.ru писал, что Дава рассказал про ревность в браке с Мари Краймбрери.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX.

+12° Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 82%
80.75
0.50 93.63
0.13
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 23 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

7:49
Оззи Осборн увидел свою смерть во время последнего концерта в Бермингеме
7:32
ПВО России уничтожили украинские БПЛА в трех районах Ростовской области
7:14
Южнокорейские военные произвели более десяти выстрелов по военным КНДР
6:36
Визитная карточка России: чем «Интервидение» отличается от «Евровидения»
6:12
Выспаться за все годы: от чего начинается «старческая» бессонница
5:55
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 23 августа, для всех знаков зодиака

Сейчас читают

Опубликованы кадры с застрявшей на пике Победы в Киргизии российской альпинисткой
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 23 августа, для всех знаков зодиака
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 21 августа, для всех знаков зодиака
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Коридор затмений в сентябре 2025: что можно и нельзя делать
💰Тельцы обеднеют Львы разбогатеют — гороскоп на осень 2025
Как получить ответ от Вселенной через банкноты — нумерология
🪐Повезет Тельцам Ракам Девам: гороскоп на сентябрь 2025