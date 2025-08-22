«Я не ранимый человек»: Дава высказался о критике в свой адрес

Дава воспринимает только обоснованную критику

Блогер и музыкант Давид Манукян (Дава) в интервью «Страстям» признался, что воспринимает только обоснованную критику и считает, что негатив не должен мешать для достижении цели.

«Я не ранимый человек. Наша профессия подразумевает сильную закалку характера, иначе ничего не получится добиться», — дополнил он.

Также Дава поделился планами на карьерное будущее, заявив, что скоро будет музыкальный хит и новые кинокартины.

«Мне интересно создавать проекты и, так сказать, запускать их в мир. Музыка вернется и очень скоро и более двух картин которые выйдут в широкий прокат», — заявил музыкант.

Давид Манукян известен треками «Внутри» и «Ролекс», а также киноролями в комедии «Не одна дома» и сериале «Все ОК». В мае этого года Дава и певица Мари Краймбрери стали родителями — спустя несколько месяцев после свадьбы. Они встречались более трех лет.

