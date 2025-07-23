«Вообще по барабану»: Дава про ревность в браке с Мари Краймбрери

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Евгения Алешина
Евгения Алешина Эксклюзив 11 902 0

Дава полностью доверяет своей жене — певице Мари Краймбрери

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков; Новое Радио; 5-tv.ru

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В мае этого года супруги стали родителями.

Блогер Дава (настоящее имя — Давид Манукян) полностью доверяет своей жене — певице Мари Краймбрери, так как она не дает никаких поводов для ревности. О своих отношениях с артисткой он рассказал 5-tv.ru в кулуарах утреннего шоу «1+1» на «Новом Радио».

«Если мне прям дают поводы (для ревности — Прим. ред.), пытаются спровоцировать, то, конечно, мне это не понравится. Я расстроюсь очень сильно. Но, в целом, я адекватен в этом плане», — сказал он.

Блогер уточнил, что в случае с Краймбрери он может полностью ей довериться и не сомневается в ее верности.

«Она у меня умничка», — сказал Дава.

Несмотря на то, что шоу-бизнес — это та сфера, где артисты взаимодействуют со многими людьми в течение дня, для верного супруга это никогда не будет проблемой.

«Когда ты уверен в своей жене, а жена уверена в своем муже, вы доверяете друг другу, вы любите друг друга, то вам все остальное вообще по барабану», — заключил артист.

В мае этого года Дава и Мари Краймбрери стали родителями — спустя несколько месяцев после свадьбы. Они встречались более трех лет. Все это время они практически никак публично не комментировали свои отношения. Долгое время в различных интервью оба артиста постоянно уходили от ответов на личные вопросы и лишь говорили друг о друге общими фразами.

Ходили слухи и о расставании пары, однако в январе 2024 года Манукян и Краймбрери отдыхали на Маврикии, откуда публиковали фотографии. Позже они оба подтвердили, что вновь стали парой, и их отношения стали только крепче.

Ранее 5-tv.ru писал, что Бузова помирилась с Давой.

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