Лукашенко отметил наступление ВС РФ по всей линии фронта

Киеву необходимо заключить мирное соглашение с Россией, заявил президент Белорусии Александр Лукашенко. По его словам, положение дел для Украины сейчас является опасным.

«Украине надо сегодня остановиться, надо заключить мирное соглашение, чтобы не потерять Украину вообще», — приводит слова Лукашенко агентство БелТа.

Белорусский лидер подчеркнул, что ВС РФ сейчас наступают по всей линии фронта. При этом продвижение могло идти бы более быстрыми темпами, но Вооруженные силы России думают о людях.

«Они берегут людей, берегут военных. Но везде потихоньку двигаются — полкилометра, километр, каждый день освобождая новые села», — отметил Лукашенко.

Ранее 5-tv.ru писал, что Александр Лукашенко собирается встретится с председателем КНР Си Цзиньпином во время своего визита в Китай. Об этом Лукашенко заявил на совещании по вопросу ракетного строительства. Президент напомнил, что Белоруссия и КНР сотрудничали в этой сфере.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.