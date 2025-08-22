Юбилейная программа: на автодроме «Игора Драйв» состоится фестиваль «Балтика Фест»

На автодроме Игора Драйв состоится фестиваль Балтика Фест

В день празднования юбилея «Балтики», 13 сентября, на автодроме «Игора Драйв» состоится безалкогольный фестиваль «Балтика Фест» — насыщенное мероприятие, обещающее стать одним из главных событий осени. Гости смогут отправиться в гастрономическое путешествие по регионам России, поучаствовать в мастер-классах и шоу-программах. На сцене выступят такие звезды, как «Дискотека Авария», Мари Краймбрери и группа «Чайф».

В этот же день состоится чествование сотрудников, работающих в компании с момента ее основания.

Знаковым событием юбилейной программы станет первое открытое заседание Совета по развитию пивоваренной отрасли — инициативы, запущенной при поддержке и под эгидой «Балтики». В состав Совета входят его председатель и основатель компании Таймураз Казбекович Боллоев, генеральный директор АО «АБ ИнБев Эфес» Николай Сергеевич Тюрников, а также глава Ассоциации виноградарей и виноделов России Дмитрий Константинович Киселев. Также планируется пополнение состава Совета новыми участниками. Его основная задача — выработка стратегических подходов к развитию пивобезалкогольной отрасли и созданию благоприятной среды для её роста в России.

За 35 лет своего существования «Балтика» зарекомендовала себя как ведущий игрок на российском пивоваренном рынке. Сегодня продукция компании узнаваема не только в России, но и за ее пределами. Постоянно стремясь к совершенствованию, компания внедряет современные технологии: были построены собственные солодовни, создан уникальный штамм дрожжей, внедрены новые форматы упаковки и разработан подвижной состав для более бережной транспортировки продукции.

В 2024 году «Балтика» вновь обрела статус российской компании и взяла курс на восстановление национальных пивоваренных традиций. По итогам того же года объем выпуска продукции составил 236 миллионов декалитров. Это позволило компании занять 12-е место среди 40 крупнейших мировых производителей пива, впервые обойдя все немецкие пивоваренные бренды. Благодаря этому достижению Россия поднялась на пятое место в мире по объемам пивоваренного производства, сместив Германию.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.