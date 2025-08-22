Патрушев провел совещание о развитии АПК в Северо-Кавказском федеральном округе

Вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев посетил Ставропольский край с рабочей поездкой, которая была посвящена системному развитию агропромышленного комплекса (АПК) Северо-Кавказского федерального округа.

Патрушев побывал на агропредприятиях и провел совещание, на котором рассматривались потенциальные точки роста в АПК.

«В 2025 году на развитие отрасли Правительство направило более полутриллиона рублей. Сохраняются все основные механизмы государственной поддержки, в том числе льготное кредитование. Буквально на этой неделе одобрено дополнительное выделение двух миллиардов рублей на субсидирование новых кредитов», — поделился Патрушев.

В регионе на данный момент сборка нового урожая находится в самой активной фазе — уже собрано 85 миллионов тонн зерна, из которых более 64 миллионов тонн составляет пшеница.

«Такой объем зерновых уже полностью обеспечивает наши внутренние потребности. При этом темпы уборки, а также урожайность опережают прошлогодний уровень. Все это позволяет сохранить прогнозный сбор на уровне 135 миллионов тонн», — отметил вице-премьер.

По словам Патрушева, Северный Кавказ имеет большой потенциал для дальнейшего системного наращивания показателей в аграрной сфере. Для его реализации Минсельхозом разработана стратегия по развитию АПК СКФО до 2030 года. Отдельный акцент в ней сделан на инструменты для малого бизнеса и личных подсобных хозяйств, которые занимают серьезную долю в структуре сельхозпроизводителей Северного Кавказа.

Также Патрушев заявил, что меры поддержки фермеров и небольших предприятий будут закреплены в федеральном проекте «Развитие малого агробизнеса», который реализуется в 2026 году.

«С 2026 года все меры для фермеров и небольших предприятий будут консолидированы в новом федеральном проекте „Развитие малого агробизнеса“. Это позволит гарантировать отдельный лимит средств. Поддержка охватит ключевые сферы сельхозпроизводства, сбыт продукции и сельский туризм», — поделился он.

Кроме этого, вице-премьер обсудил ключевые задачи с губернатором региона Владимиром Владимировым, в числе которых участие региона в федеральных и национальных проектах. Патрушев отметил, что Ставропольский край является масштабным экономическим центром Северного Кавказа и одним из крупнейших получателей господдержки, направленной на развитие АПК и сельских территорий. Регион традиционно входит в число лидеров в стране по сбору зерновых и зернобобовых.19:58

Также в рамках рабочей поездки Дмитрий Патрушев оценил производственные мощности сельскохозяйственного производственного кооператива «Агро», одного из передовых и успешных предприятий в области выращивания зерновых культур, в том числе пшеницы, кукурузы и подсолнечника. Свою продукцию кооператив поставляет на предприятия по производству хлебобулочных изделий и растительных масел на территории СКФО.

Отдельное внимание было уделено изучению ставропольского опыта по развитию садоводства. В питомнике плодообъединения «Сады Ставрополья» вице-премьеру продемонстрировали маточно-испытательный участок, где выращиваются саженцы нескольких сортов яблок. В настоящее время площадь питомника составляет более 400 гектаров. Всего же на сегодняшний день на предприятии производится около четырех миллионов штук саженцев плодовых культур в год. Произведенные саженцы реализуются в Южный, Северо-Кавказский, Приволжский и Центральный федеральные округа, а также экспортируются в страны СНГ. Впервые в России, в 2025 году саженцы отправлены в Индию.

Также вице-премьер посетил Терский племенной конный завод. Он является одним из крупнейших в России по разведению чистокровной арабской породы. В настоящее время здесь содержатся порядка трехсот лошадей. Благодаря многолетней работе селекционеров все поголовье предприятия составляют особи высочайшего класса. Они широко востребованы не только в нашей стране, но и за рубежом. Помимо этого, предприятие также успешно занимается растениеводством, в том числе выращиванием яблок. Урожай вице-премьер оценил на участке суперинтенсивного яблоневого сада, который занимает более 50 гектаров. В 2024 году здесь было собрано две тысячи тонн яблок 11 сортов разного срока потребления: от раннеосенних до зимних.

