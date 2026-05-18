Неспокойное утро: прогноз магнитных бурь на 19 мая

Александра Якимчук
Метеозависимым людям необходимо быть особенно внимательными.

Прогноз магнитных бурь на 19 мая

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Юлия Майорова

Утром 19 мая ожидается неспокойная геомагнитная обстановка. Об этом сообщило информационное агентство URA.RU со ссылкой на Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ РАН.

Согласно прогнозам экспертов, в течение суток активность по К-индексу будет колебаться от двух до 5,5 баллов. По этой шкале оценивается степень возмущенности магнитного поля Земли. Ее минимальное значение — ноль баллов и максимальное — девять. При этом возмущения в пять баллов уже считаются слабой бурей.

Специалисты ожидают, что пик атмосферных колебаний 19 мая придется на утро. К четырем часам по московскому времени показатели уже будут на уровне четырех баллов, а к шести утра Землю накроет слабая буря в 5,5 балла.

Однако с 10:00 уровень возмущенности будет снижаться и к 16:00 достигнет уже двух баллов.

Ученые оценивают вероятность возникновения магнитных бурь в этот день в 31%. А возможность слабых геомагнитных волнений на — 35%.

Поэтому метеозависимым людям утром 19 мая стоит быть максимально внимательными, так как, согласно некоторым данным, геомагнитные возмущения могут влиять на самочувствие.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что вечером 6 июля Земля окажется на максимально возможном расстоянии от Солнца. Наша планета пройдет через афелий — точку своей орбиты, которая наиболее удалена от центра ближайшей к нам звезды.

