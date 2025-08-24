«Самый мощный опыт»: Елена Джая о съемках клипа на песню «Вода» без дайвинг-подготовки

Певица Елена Джая участвовала в съемках клипа без дайвинг-подготовки

Из-за отсутствия дайвинг-подготовки съемки клипа на песню «Вода» стали для певицы Елены Джая по-настоящему экстремальными. Об этом артистка откровенно рассказала в беседе с 5-tv.ru.

Несмотря на то, что Джая профессионально занимается плаванием, опыт погружения под воду на глубину четыре метра стал для нее тяжелым испытанием.

«Плавание и дайвинг — это немножко разные вещи. Одно дело плавать, а другое дело — погружаться на глубину. Четыре метра — это уже, в принципе, достаточно глубоко, особенно если тебе нужно там еще застыть и погружаться без соответствующего оборудования», — объяснила певица.

Перед съемками артистку посвятили в общих чертах в подробности всего процесса, однако она даже представить себе не могла, как это будет ощущаться вживую.

«Когда уже мы заканчивали съемку, вот первую нашу ночную смену, которая была именно на глубине, я 20 раз спросила, говорю: «Слушайте, ребят, почему вы меня не предупредили? Я взяла бы несколько уроков дайвинга! Я бы красиво и эстетично погружалась на глазах у изумленной публики», — возмущалась Елена Джая.

На это съемочная группа ответила, что им нужен был максимально естественный эффект, словно певица умирала в клипе по-настоящему, как это было в соответствии с режиссерской задумкой.

«Это был реально мощный опыт. Пожалуй, самый мощный съемочный опыт», — поделилась впечатлениями Джая.

Певица подчеркнула, что ей часто приходится сниматься в экстремальных условиях и в самую разную погоду, но подобного опыта, как во время съемок клипа «Вода», у нее еще не было.

Певица представит песню «Вода» на фестивале «ДК Горбунова — легенда русского рока». После выхода клипа она анонсировала и фильм о его создании.

