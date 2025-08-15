Певица Елена Джая отметила вклад Виктора Цоя в культуру России

|
Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист

Легендарный рок-музыкант погиб 15 августа 1990 года. Ему было всего 28 лет.

Фото, видео: 5-tv.ru

Песни музыканта Виктора Цоя и творчество его группы «Кино» повлияло на ценности нескольких поколений граждан России. Таким мнением с 5-tv.ru поделилась певица Елена Джая (Elena Jaya) в день годовщины гибели рок-музыканта в автокатастрофе.

По словам исполнительницы, тексты Цоя были революционными, и они находили отклик в душе каждого подростка, в числе которых была и она сама.

«Огромное количество песен Цоя, на которых мы выросли, таким „шлейфом“ до сих пор играет в голове», — сказала Елена Джая.

Также певица вспомнила знаменитую стену Цоя на Арбате в Москве. По ее словам, каждый, кто хоть немного знаком с творчеством рок-исполнителя, волей-неволей заглядывает в тот переулок. Благодаря неформальному народному монументу многие россияне могут вернуться в свою юность.

Елена Джая добавила, что больше всего ей нравятся две песни Цоя — «Группа крови» и «Звезда по имени Солнце». Также певице импонируют и другие композиции группы «Кино», которые малоизвестны широкой публике.

Ровно 35 лет назад, 15 августа 1990 года, трагически оборвалась жизнь легендарного музыканта Виктора Цоя. Кумиру миллионов было всего 28 лет.

Ранее 5-tv.ru писал, что в день годовщины смерти Цоя поклонники вспоминают лидера группы «Кино».

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 15 августа, для всех знаков зодиака

