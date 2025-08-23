Перестройка вместо хаоса: прогноз Таро на неделю с 25 по 31 августа

Карты Таро — сложная система, уходящая корнями в историю и мистику. В мире, полном неопределенности, их популярность растет как среди девочек-подростков, так и среди взрослых мужчин. Даже скептики растаяли — по крайней мере те, кому не чужд самоанализ.

Полина Гримм

Таролог

Таролог Полина Гримм эксклюзивно для 5-tv.ru подготовила общий прогноз Таро на неделю с 25 по 31 августа 2025 года.

Общая энергия недели (Карта Таро — Колесо Фортуны)

5-tv.ru

Карта Колесо Фортуны — символ перемен, циклов, судьбы, внезапных поворотов. Эта неделя — начало важного ретроградного периода Меркурия, и энергия напоминает: не все зависит от вас. Но вы — часть большого потока.

Что-то может измениться неожиданно:

планы сдвинутся;

придут старые проблемы;

поступит неожиданное известие.

Но это не хаос. Это — перестройка. Что-то, что вы начали при Новолунии в Льве, теперь возвращается, чтобы вы могли внести коррективы, завершить, переосмыслить.

Здоровье (Карта Таро — Двойка Кубков)

5-tv.ru

Карта говорит о гармонии, балансе, партнерстве с телом. Вы уже находитесь в фазе, когда начинаете слушать себя.

Возможно, вы восстанавливаете режим, начинаете заботиться о питании, или обращаетесь к специалисту, с которым чувствуете доверие.

Также возможны позитивные изменения в эмоциональном здоровье — вы налаживаете контакт с собой или с близким человеком, что положительно влияет на общее состояние.

Используйте энергию ретрограда, чтобы пересмотреть подход к здоровью. Не спешите с новыми методами — лучше вернуться к проверенным.

Забота о себе — это не только лекарства, но и гармония с теми, кто рядом.

Финансы (Карта Таро — Перевернутая Семерка Пентаклей)

5-tv.ru

Карта указывает на неудовлетворенность результатами, разочарование в ожиданиях. Возможно, вы вложили силы, время, ресурсы — а отдачи пока не видите. Или же поступление средств задерживается. Но это не провал. Это — время переоценки.

Ретроградный Меркурий призывает:

пересмотреть бюджет;

вернуться к старым проектам;

закончить то, что было начато;

исправить ошибки в документах, договорах.

Не принимайте поспешных решений. Не бросайте начатое. Лучше внести коррективы.

То, что сейчас кажется застоем, позже окажется важным этапом перед ростом.

Отношения (Карта Таро — Император)

5-tv.ru

Карта Император — символ стабильности, ответственности, защиты, зрелых чувств. Если вы в отношениях — возможен важный разговор, связанный с будущим, финансами, бытом. Кто-то из партнеров может проявить заботу, уверенность, желание взять на себя ответственность.

Если вы одиноки — велика вероятность встречи с человеком, который даст ощущение опоры, безопасности, зрелости. Цените тех, кто проявляет заботу не словами, а действиями. Ищите не страсть — а надежность. Иногда любовь — это не огонь, а теплый дом, в который хочется вернуться.

Совет от карт на неделю (Карта Таро — Перевернутый Повешенный)

5-tv.ru

Повешенный в перевернутом положении говорит:

Вы начинаете выходить из состояния ожидания.

Вы больше не хотите висеть «вверх ногами».

Вы готовы (ы) действовать — но с новым взглядом.

Это время, когда вы освобождаетесь от иллюзий, пересматриваете свои цели, принимаете, что некоторые вещи нужно отпустить, чтобы двигаться дальше. Но вы уже не в пассивности. Вы — в переходе. Вы начинаете видеть ситуацию иначе.

Не торопитесь. Перерыв — не пустота. Это время, чтобы взглянуть на все с другой стороны.

Ранее 5-tv.ru публиковал астрологический прогноз для всех знаков зодиака на неделю с 25 по 31 августа.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.