Месяц Деревянной Лошади: китайский гороскоп на июнь 2026 года

Месяц Деревянной лошади начинается 5 июня и знаменует собой удвоение энергии года. До этой даты еще сохраняется влияние Водной змеи, но затем все приходит в стремительное движение. Тенденции, которые раньше просто были динамичными, в июне становятся молниеносными. Эмоции и чувства на пределе, достигают пика, что может как вдохновлять, так и вредить. Остерегайтесь агрессии, избыточных желаний. Сохранять здравый смысл, невзирая ни на какие яркие события или внутренние излишние побуждения, несмотря на кипящие эмоции и страсти.

Июнь — идеальное время для духовных практик. Стихия Лошади — огонь, чье главное устремление направлено вверх, к небу. Постарайтесь каждый день находить хотя бы десять минут, чтобы успокоить ум. Это обязательно принесет вдохновение и новые свежие идеи. А вот движение энергии в июне напоминает пневматический принцип: она долго накапливается, а затем резко «выстреливает». После короткого, но бурного всплеска снова идет накопление. Так что будьте готовы к внезапным переменам — всему виной структура скрытого отклика в этом месяце.

Люди, родившиеся в день металла Инь, а также в годы, которые заканчиваются на 1 (1981, 1991 и так далее), в июне ощутят дополнительную поддержку. Это звезда, которую очень любят китайские астрологи: кто-то вдохновит их на решение проблем или же они смогут помочь кому-то, решив сложную задачу. А вот тем, у кого много Крыс в карте Бацзы, может быть особенно трудно. Мощные перемены в их жизни в этот период лучше принимать в энергосберегающем режиме, смиряясь с происходящим и стараясь сохранять спокойствие.

Гексаграмма месяца — 1, Творчество

Это время грандиозных замыслов. Энергия месяца располагает к тому, чтобы создавать творческие планы, продумывать стратегии и быть настоящими творцами. Деревянная Лошадь — это прямой образ множества идей, которые находят практическое применение. Дерево здесь питает огонь Лошади, давая вашим ресурсам выход.

Лучшие и худшие даты июня

Хорошие дни (для начала проектов и важных дел): 9, 11, 14, 15, 26, 29, 30;

Плохие даты (в эти дни лучше отдыхать и восстанавливаться): 7, 8, 14, 18;

Дни потерь (особенно финансовых): 7 и 18;

Дни болезней (перенесите плановый визит к врачу): 9, 10, 12, 24, 25;

Дни для очищения и избавления от лишнего: 1, 14, 26.

Астрономические события

21 июня в 11:25 по московскому времени наступит летнее солнцестояние. Нас ждет самый длинный день в году в северном полушарии.

Также июнь готовит красивейшие небесные спектакли. 9 июня присмотритесь к вечернему небу — Венера и Юпитер окажутся очень близко друг к другу. Это обещает быть самое красивое соединение планет в 2026 году. А 12 июня можно будет наблюдать выравнивание Меркурия, Юпитера и Венеры — они выстроятся по диагонали. Чтобы увидеть эту красоту, лучше выбраться за город, подальше от яркого искусственного света.

И да, с 29 июня мы погружаемся в период ретроградного Меркурия, но традиционная китайская астрология к ретроградным петлям планет индифферентна.

Здоровье

С точки зрения китайской медицины, в летние месяцы наибольшую активность проявляет сердце, и оно остро нуждается в поддержке. По трактату Желтого Императора «О внутреннем», лучше всего укрепляют его сезонные продукты. В июне в меню стоит активнее вводить баранину, свинину, речную рыбу, козье молоко, кумыс, гречку, пшено.

Из овощей предпочтительнее кабачки, баклажаны, патиссоны, цветная и белокочанная капуста, помидоры, огурцы, зеленый горошек, все виды перца и лука, чеснок. Обязательно добавляйте зелень: петрушку, укроп, мяту, орегано, кинзу, кресс-салат, щавель, шпинат и сельдерей. Из бобовых — фасоль и чечевицу.

Идеальные ягоды и фрукты июня — клубника, земляника, черника, ежевика, черешня, вишня, абрикосы, персики, сливы, малина и смородина. Для сердца полезно кукурузное и кунжутное масло, мед, прополис, горчица и имбирь. Спать можно ложиться поздно, но вставать лучше в ранние часы, а лучшей профилактикой станут прогулки на свежем воздухе и китайская дыхательная гимнастика цигун.

Фэншуй

Пространство в июне дает ограниченную поддержку, безупречно хороших секторов не так много. Самыми негативными будут северо-западный, южный и восточный сектора. Если там находится ваша входная дверь или вы проводите там более двух часов в день, шансы на неприятности возрастают примерно на треть. По возможности постарайтесь перестроить пространство, чтобы находиться там меньше.

Самыми благоприятными секторами станут Север (правда, с некоторыми оговорками) и юго-восток. К относительно нейтральным зонам можно отнести запад, юго-запад и северо-восток. Однако, если у вас нет конфликта с Лошадью по гороскопу, лучшей тактикой на этот месяц будет не сидеть на месте, а активнее перемещаться и путешествовать.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.