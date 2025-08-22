Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на неделю с 25 по 31 августа

Астролог Татьяна Рубина рассказала 5-tv.ru, какие изменения будут ждать все знаки зодиака на следующей неделе — с 25 по 31 августа 2025 года.

Главное событие недели — это перемещение Венеры в блистательное царство Льва. Уверенность в собственной неотразимости — на пике. Для людей творческого направления — это максимально продуктивный период. Появляется прилив энергии и энтузиазма, потенциал для начала важных проектов, активного общения, обучения, желание ярко проявиться в партнерстве. Совместные проекты с коллегами или друзьями принесут плоды, но решения требуют рациональности.

Звезды рекомендуют избегать авторитарности в отношениях, на что может склонять напряженный аспект от могущественного Плутона. Усиливается романтичность. Возможны приятные сюрпризы, связанные с чувствами или финансами. Идеальные дни для свиданий, творческих и спортивных занятий, участия в светской и культурной жизни.

Весьма подходящий период, чтобы презентовать себя обществу и заблистать во всей красе. Выбирая стиль одежды, отдайте предпочтение роскошной классике, ярким и золотистым оттенкам, золотым аксессуарам и украшениям с бриллиантами.

Благодаря транзиту Солнца по земной стихии сектора Девы, мы получаем также практичный и рациональный настрой. Усиливается прагматизм, тяга к материальным ценностям и уверенность в своем профессионализме. Повышается работоспособность и предприимчивость, нарастает деловая хватка и количество полезных связей.

Основная задача, которая ставится на весь период — это самоусовершенствование и наработка профессиональных качеств ради достижения конкретных результатов. Удачнее всего применять солнечную энергию для анализа серьезных проектов, планирования, работы с договорами, бухгалтерскими и кадровыми документами.

Если вы чувствуете, что пора поднять свою профессиональную планку, то курсы повышения квалификации, смена места работы или деловые встречи с партнерами окажутся весьма успешными. Немаловажную роль играют вопросы здоровья и взаимоотношения в рабочем коллективе. Чтобы не возникал стресс из-за ежедневных нагрузок — важно расставить приоритеты задач.

Разрядиться от рабочих будней и выразить позитивное отношение к жизни мы сможем благодаря все той же львиной огненной энергетике, которой окрашен Меркурий. Такое взаимодействие наделяет легкостью в общении и помогает творческим людям. Если ваша деятельность связана со словом, сценой или детьми, то это ваш продуктивный период. Речь окрашивается яркими и уверенными тонами, что хорошо для продвижения рекламы, пиар кампаний, обучения и преподавания.

Задайте мощный старт для идей, планируйте важные события и активные действия как в деловой сфере, так и в части досуга. Однако, будьте конкретны и избегайте распыления. Легкий флирт в отношениях поможет в деловых переговорах. При этом, следует разделять личные симпатии и профессиональные решения.

За дипломатичность в конфликтах и поиск компромиссов выступает и Марс в знаке партнерства — Весы. Сейчас важны совместные решения, взаимные уступки, справедливое распределение обязанностей. Стоит отдать предпочтение таким видам деятельности, где в основе лежит эстетика и красота: танцы, дизайн, динамическая медитация. Притягивают артистичные и уравновешенные люди с хорошими манерами.

В плане личных взаимоотношений, идет поиск партнера-инициатора, который станет источником мотивации. Важна интеллектуальная и социальная совместимость, а также внешняя привлекательность: чувство стиля, ухоженность партнера, общие темы для разговоров.

27 августа самое время сделать передышку и не предпринимать значимых решений. Отложите важные встречи и крупные покупки. В этот день холостой ход Луны оказывает негативное влияние на многие жизненные ситуации. Замечено, что дела, начатые в такое время, не претворяются в жизнь или выполняются не в том направлении, в котором нужно нам.

Овен — гороскоп на неделю

У Овнов вероятны конфликты в семье из-за эмоционального напряжения. Не доказывать близким свою правоту и откажитесь от обвинений в их адрес. Хорошие отношения строятся долго, а испортить может одно лишь слово, сказанное сгоряча.

Сохраняйте спокойствие и здравомыслие, попробуйте разобраться в чувствах окружающих людей. Лучше сделайте акцент на развитии собственной чувственности, художественного вкуса, манер, способности любить, окажите уважение к женщинам.

Телец — гороскоп на неделю

Тельцам звезды рекомендуют сосредоточиться на первостепенных задачах. Не дайте суете нарушить вашу целеустремленность. Ведь именно сейчас путаница в документах, квитанциях и прочих бумагах грозит нервозной обстановкой.

Чтобы избежать конфликтов, особенно в коллективе или транспорте, отложите важные разговоры, деловые встречи, принятие решений. Пусть на этот период глубина и перезагрузка, а не контроль или деструктивная критика станут вашими путеводными звездами.

Близнецы — гороскоп на неделю

Близнецам нужно избегать крупных трат — есть риск испортить удачный период. У вас велик соблазн совершить дорогостоящую покупку, потратить круглую сумму на развлечения и отдых, задарить подарками любимых и детей.

Однако, для удовлетворения собственных хотелок, капризов любимых чад, а также для активного участия в досуговых мероприятиях стоит дождаться более гармоничного расположения планет. Хорошо, если рядом окажутся люди, которые способны зарядить вас позитивом и поднять настроение.

Рак — гороскоп на неделю

Ракам домашние дела и семейные посиделки на этой неделе навевают скуку. Повышена потребность, чтобы вас понимали и оказали поддержку.

Вы всеми фибрами души готовы отстаивать личностные границы, где вы сможете заняться любимым делом, приносящем творческое вдохновение и воодушевление. Пусть подождет и решение вопросов, касающихся недвижимости и другой собственности. А вот благотворительность, забота и поддержка других людей вернутся вам благой кармой.

Лев — гороскоп на неделю

У Львов эмоции становятся глубже и интенсивнее. Появляется желание докопаться до сути вещей и понять скрытые мотивы. Хорошее время для серьезных разговоров, сессии у психотерапевта, анализа прошедших событий, завершения текущих дел.

Важно быть особо внимательными при подписании документов, вождении автомобиля, при получении и передачи информации.

В данный период ваше мышление склонно к рассеянности и искаженному восприятию реальности. Поэтому создавайте надежные пароли, проверяйте ликвидность деловых партнеров и предложений.

Дева — гороскоп на неделю

Девам звезды советуют избегать спонтанных трат. Вы сейчас более склонны проявлять эксцентричность поведения и безрассудство при использовании собственными ресурсами. Избежать нулевого баланса поможет сосредоточенность во время совершения покупок и планирование бюджета.

Приобретение электроники, запуск интернет проектов, а также мероприятия с друзьями могут наносить материальный урон. Настройтесь на поиск способов получения финансов, особенно рассмотрите нестандартные источники дохода.

Весы — гороскоп на неделю

Весы могут столкнуться с преодолением некоторых препятствий на пути самореализации, достижении целей, карьеры, взаимопонимания с людьми старшего поколения. Не стоит уповать на помощь свыше, а лучше нести груз задач самостоятельно, реально рассчитывая свои силы и возможности.

Выход из тупиковых ситуаций вы легко найдете, проявив терпение и выдержку. А вот от проявления эгоизма и упрямства лучше отказаться.

Скорпион — гороскоп на неделю

Скорпионов события могут вовлечь в разногласия с окружающими или неприятные ситуации во время поездок и путешествий. Возможно, ваши планы слишком оторваны от реальности.

Самое лучшее на этот период — найти тихую гавань, где можно переждать неурядицы и выйти сухим из воды. Чтобы компенсировать ситуации неопределенности, нужно верить в лучшее и учить этому других, творить добро, делиться знаниями и расширять собственный кругозор.

Стрелец — гороскоп на неделю

У Стрельцов без испытаний вряд ли обойдется. Придется пройти проверку на прочность и принять, что не все идет по вашему плану. Возможна тревожность из-за финансовых рисков. Постарайтесь увидеть открывающиеся возможности совсем не там, где вы ожидали.

Победа ждет в борьбе за новые прогрессивные и смелые идеи. Участие в массовых и публичных мероприятиях отложите на более благоприятный период, а сейчас постарайтесь излишне не напрягаться и верить в собственные силы.

Козерог — гороскоп на неделю

Козерогам не рекомендуется никого переубеждать, особенно агрессивным способом вразумления. Возможны напряженные моменты в личных и деловых отношениях, склонность дистанцироваться от окружающих.

Претензиями к другой стороне вы только испортите отношения и ничего не добьетесь. Чтобы разрядить обстановку, применяйте дипломатические и стратегические качества для урегулирования возникающих споров, выработайте личный кодекс правил, соблюдайте договоренности и составьте план действий.

Водолей — гороскоп на неделю

Водолеи проходят проверку на честность и уровень духовного развития. Предайтесь философским размышлениям и найдите в любой сложившейся ситуации как минимум три плюса. Вероятна склонность к легкомысленному отношению к работе и служебным обязательствам.

Негатив и обвинения может исходить как со стороны окружающих, так и с вашей. Отложите решение юридических и судебных вопросов. Попробуйте сконцентрироваться на развитии дара предвидения, который может быть использован как в бизнесе, так и в повседневной жизни.

Рыбы — гороскоп на неделю

Рыбы, излишний напор на любимого человека может поставить крест на предстоящем свидании и привести к неминуемым разочарованиям. Также следует соблюдать меры предосторожности при занятиях спортом или экстремальными видами развлечений.

Избегайте риска в финансовых и биржевых операциях. На данном этапе любые кризисные ситуации помогают вам развить лучшие качества, стать крепче и выносливее.