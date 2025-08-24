Гастрономические фестивали становятся частью городской культуры в России

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова

Безалкогольный гастрофестиваль «Балтика Фест» пройдет 13 сентября на автодроме «Игора Драйв» в Петербурге.

Мамонтов: фестивали играют значительную роль в развитии пивной отрасли

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Мамонтов: гастрофестивали становятся частью городской культуры в России

Фестивали играют важную роль в формировании как гастрономической культуры, так и культуры потребления. Об этом сообщил «Известиям» исполнительный директор Ассоциации производителей пива, солода и напитков Вячеслав Мамонтов.

«В современной истории развития пивной („0.0%“, „безалкогольное“. — Прим. ред.) отрасли культура пивных фестивалей довольно активно развивалась в нашей стране в конце 1990-х и начале нулевых годов. Помню, в тот период масштабные городские события проходили под эгидой местных органов управления во многих регионах нашей страны», — поделился он.

Эксперт отметил, что такие фестивали в то время носили характер масштабных городских мероприятий, на которых проходили концерты, конкурсы, различные спортивные состязания. Наиболее заметными фестивалями Мамонтов выделил те, которые проходили в Москве и Санкт-Петербурге. Он также уточнил, что подобные события проводились и в других городах, например, в Сочи.

Мамонтов подчеркнул, что в последние годы интерес к мероприятиям такого рода вновь растет. Несмотря на существующие ограничения, в стране появляются новые фестивали.

«Ориентируясь на тот опыт, который уже есть у пивоваров, а также на современные примеры, в частности, проведения городских винных мероприятий, мы видим и уверены, что такие события играют важную роль в развитии не только гастрономической культуры, но и культуры потребления», — рассказал Мамонтов.

Безалкогольный гастрофестиваль «Балтика Фест» пройдет 13 сентября на автодроме «Игора Драйв» в Санкт-Петербурге. Хедлайнерами мероприятия выступят легенды русского рока «Чайф», культовая группа «Дискотека Авария» и певица Мари Краймбрери. Гостей ждут мастер-классы и гастрошоу, еда и напитки, а также живые выступления и интерактивные развлечения.

Ранее 5-tv.ru писал об истории пива и фестивалей в его честь.

