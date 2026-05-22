В Армении арестовали мужчину, вступившего в перепалку с Пашиняном
За решеткой оказался лидер партии «Арцах», выступивший по теме Нагорного Карабаха.
Фото, видео: www.globallookpress.com/Roman Naumov; 5-tv.ru
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
В Армении сегодня начали отправлять под арест местных жителей, которые на митингах премьер-министра Армении Никола Пашиняна осмеливаются задавать неудобные вопросы.
Среди первых за решетку отправился лидер партии «Арцах», ведь тема Нагорного Карабаха для премьер-министра самая больная. Кстати, сам он продолжает удивлять армян — то игрой на барабанах, то коллекцией шляп, которые он не снимает даже в помещении. Теперь взялся за букварь.
Фраза, которую Пашинян тренирует накануне выборов, переводится как «Количество голов скота».
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС
64%
Нашли ошибку?