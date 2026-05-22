Одноклассники отсели от Киркорова на выпускном из зависти к его золотой медали

Народный артист России Филипп Киркоров без тепла и ностальгии вспоминает свой выпускной. Одноклассники не были добры к нему, и главная причина такого отношения, уверен певец, заключалась в зависти. Он окончил школу с золотой медалью, и другие ученики не нашли в себе сил за него порадоваться. Вместо этого подростки просто игнорировали его на празднике. Об этом Филипп Бедросович рассказал корреспонденту 5-tv.ru на XV Русской музыкальной премии телеканала РУ. ТВ.

«Я помню, что со мной не разговаривали мои одноклассники, потому что я получил золотую медаль, и они мне все завидовали. Они так завидовали, что они от меня отсели на выпускном балу все на другую скамеечку», — поделился музыкант.

Киркоров не следит за судьбой ребят из своего класса, но полагает, что большинства уже нет в живых. Лишь один Максим Панов, с которым певец сидел за одной партой, стал другом на всю жизнь. По сей день они проводят вместе праздники, Панов посещает концерты артиста и поддерживает его. Все остальные, как выразился Филипп Бедросович, «рассосались по миру».

«Была одна девочка, она мне очень нравилась, Танечка Чернацкая. Тоже куда-то пропала. Я где-то в интервью сказал давно, лет 30 назад, что она мне нравилась, что я за ней ухаживал, она мне такую истерику устроила… Марина Лысенко — она мне очень нравилась, такие кучеряшки, на Аллу Пугачеву была похожа… Вот я ее помню. Марина Лысенко, Таня Чернацкая, а все остальные, по-моему, умерли», — добавил Киркоров.

По словам артиста, после того последнего звонка пару раз приходилось встречаться с выпускниками его школы, но каждый раз общение было напряженным. На очередном общем мероприятии бывшие одноклассники сначала делали вид, что их не впечатляют успехи ставшего звездой эстрады Киркорова. Затем, уже выпившие, они окружали его и требовали автограф.

«Они еще тогда все были живые. А после того случая я сказал: „Нет, все, спасибо, бал закончен“. Поэтому я больше никого не видел, кроме Макса, своего одноклассника», — заключил певец.

Филипп Бедросович не доказывает людям, которые плохо с ним обошлись, что этого не заслужил. Он продолжает активно работать, получать награды, остается одним из самых известных представителей шоу-бизнеса в стране. И заботится о собственных интересах и здоровье. Например, не так давно он бросил курить. В интервью 5-tv.ru Киркоров рассказал, как ему удалось избавиться от пагубной привычки.

