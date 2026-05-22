Депутата Рижской думы Алексея Росликова лишили мандата за поддержку России

Политик заявил, что намерен вернуться в Латвию и продолжить политическую борьбу.

Рижская Дума сегодня лишила депутатского мандата самого несговорчивого парламентария в своем стане, человека, который защищал русский язык с трибуны Сейма — Алексея Росликова. Формальная причина — пропуски заседаний. Хотя все прекрасно понимают, что депутат был вынужден покинуть Латвию после возбуждения против него уголовного дела о разжигании национальной ненависти. На сегодняшнее решение сам Росликов ответил очень эмоционально.

«Я вернусь в Прибалтику, в Латвию и заберу у вас, уважаемый режим, абсолютно всю страну. Заберу, чтобы отдать ее людям. Заберу, чтобы открыть границы и заново восстановить отношения с нашими соседями», — сказал экс-депутат латвийского Сейма Алексей Росликов.

Под соседями подразумеваемся как раз мы, учитывая, что Росликов защищал права русскоговорящего населения и выступил против так называемой антирусской декларации.

