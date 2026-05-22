«Грудь на бедрах»: Екатерина Волковой удивила нарядом на кинофестивале в Чите
Сопровождавший ее актер Денис Никифоров тоже не заметил оплошности актрисы.
Фото: Евгений Епанчинцев/ТАСС
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Екатерина Волкова надела корсет вверх ногами на кинофестивале в Чите
Актриса Екатерина Волкова стала главной героиней открытия 13-го Забайкальского кинофестиваля в Чите. Она прошлась по багуловой дорожке в образе, который удивил даже ее, пишет StarHit.
Для церемонии артистка выбрала джинсовый наряд, который состоял из корсета и юбки в пол. На дорожке ее сопровождал актер, звезда телесериала «Молодежка» Денис Никифоров.
Однако свой корсет Екатерина надела неправильно — вверх ногами. При этом ни Волкова, ни ее спутник не заметили этого. Только оказавшись в зале краевой филармонии, где проходило мероприятие, актриса поняла, что что-то не так.
Позже артистка исправила оплошность с образом и вышла на сцену. Инцидент со своим участием она прокомментировала на своей странице в социальной сети.
«Сегодня вышла на дорожку в корсете кверху ногами. А я думаю, почему у меня на бедрах грудь?» — отреагировала артистка.
Ранее телеведущая Виктория Боня рассказала, что добралась до Каннского кинофестиваля, несмотря на боль в ноге.
Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере МАКС
Читайте также
64%
Нашли ошибку?