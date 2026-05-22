Запасы на исходе: нефтяные резервы США могут рухнуть до исторического минимума

США побили рекорд по изъятию нефти из хранилищ в мае

В мае из американских нефтяных хранилищ изъяли почти 18 миллионов баррелей нефти, что стало абсолютным рекордом за все время наблюдений. Об этом сообщает издание EADaily со ссылкой на данные управления информации американского Минэнерго (EIA).

В материалах говорится, что Вашингтон в этом месяце израсходовал из своих стратегических запасов до 374 миллионов баррелей, а из коммерческих — до 445 миллионов. При этом стратегические резервы опустились до самой низкой отметки с июля 2024 года. Тогда на фоне антироссийских ограничений власти распродавали запасы с целью не допустить роста цен на носители. Два года назад этот уровень опускался до 346 миллионов.

Теперь же нефтяные запасы США могут уменьшиться еще сильнее. Издание пишет, что страны, состоящие в Международном энергетическом агентстве, решили продать 400 миллионов баррелей для компенсации остановки морского экспорта из Персидского залива. Также они дополнительно реализуют еще 180 миллионов баррелей. Это может привести к серьезному сокращению стратегических резервов Штатов — до рекордных 235-240 миллионов.

В свою очередь, агентство Bloomberg заявило, что темпы падения запасов беспрецедентны. Причина кроется в затянувшемся конфликте на Ближнем Востоке.

Ранее американский Минфин продлил лицензию на покупку российской нефти еще на 30 дней. Власти страны пошли на такой шаг для стабилизации глобального энергетического рынка.

