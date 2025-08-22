Путин: Россия лидирует в области термоядерного синтеза

Диана Кулманакова
Диана Кулманакова

«Росатом» внедряет передовые технологии по стране.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов; 5-tv.ru

Россия находится на переднем крае науки и технологий в области термоядерного синтеза. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин во время встречи с сотрудниками предприятий российской атомной отрасли.

«Благодаря сформированным заделам разработки в этой сфере уже используются для создания целого спектра прикладных решений, а Россия находится здесь на переднем крае знаний и технологий», — сказала российский лидер.

Владимир Путин также отметил, что «Росатом» внедряет передовые технологии по стране. Он уточнил, что уже собраны квантовые компьютеры с огромными вычислительными возможностями.

Путин выразил убежденность в том, что все поколения специалистов «Росатома» могут справиться с самыми непосильными задачами, как и их великие предшественники. При этом, это касается и гражданских, и оборонных сфер, в которых они задействованы.

На данный момент глава государства находится с рабочей поездкой в Сарове. Там Путин возложил цветы к памятнику ученому-физику, одному из авторов советского атомного проекта Юлию Харитону. А также ему показали выставку, посвященную научно-образовательной инфраструктуре.

