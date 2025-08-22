Путин: Северный морской путь значим для России

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 48 0

У страны есть атомный флот, аналогов которого нет в мире.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Северный морской путь (СМП) значим для России. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с работниками атомной отрасли в Сарове. 

По словам российского лидера, многие страны заинтересованы в использовании СМП, поэтому было бы «глупо его не развивать». Путин также предположил, что количество перевозок по Северному морскому пути со временем будет только расти. А у России уже есть уникальный атомный флот, который в ближайшее время пополнится на пять ледоколов.

«Есть основания полагать, так осторожно скажем, что объем перевозок будет резко увеличиваться в связи с увеличением навигации. Но даже, если этого не произойдет. у нас будет такой ледокольный флот, который мы планируем. У нас восемь атомных ледоколов — в мире такого флота нет, ни у одной страны», — поделился Путин.

Кроме этого, Путин назвал военным преимуществом РФ тот факт, что ее стратегические подводные лодки ходят в северных широтах и «пропадают с радаров».

Ранее 5-tv.ru писал о том, что с приходом Трампа к власти в отношениях РФ и США замаячил «свет в конце тоннеля». Таким мнением поделился Владимир Владимирович.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+12° Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 82%
80.75
0.50 93.63
0.13
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 23 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

7:49
Оззи Осборн увидел свою смерть во время последнего концерта в Бермингеме
7:32
ПВО России уничтожили украинские БПЛА в трех районах Ростовской области
7:14
Южнокорейские военные произвели более десяти выстрелов по военным КНДР
6:36
Визитная карточка России: чем «Интервидение» отличается от «Евровидения»
6:12
Выспаться за все годы: от чего начинается «старческая» бессонница
5:55
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 23 августа, для всех знаков зодиака

Сейчас читают

Опубликованы кадры с застрявшей на пике Победы в Киргизии российской альпинисткой
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 23 августа, для всех знаков зодиака
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 21 августа, для всех знаков зодиака
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Коридор затмений в сентябре 2025: что можно и нельзя делать
💰Тельцы обеднеют Львы разбогатеют — гороскоп на осень 2025
Как получить ответ от Вселенной через банкноты — нумерология
🪐Повезет Тельцам Ракам Девам: гороскоп на сентябрь 2025