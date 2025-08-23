Три жертвы, в том числе ребенок: минивэн врезался в грузовик в Хабаровском крае

Рита Цветкова
Рита Цветкова 35 0

Еще двое получили травмы. Пострадавшие госпитализированы.

Фото: Telegram/Прокуратура Хабаровского края/proc_phk

Минивэн врезался в грузовик в Хабаровском крае

Три человека, в том числе ребенок, в том числе девочка 2009 года рождения, погибли в ДТП в Хабаровском крае. Об аварии сообщили представители прокуратуры региона в официальном Telegram-канале.

По предварительным данным, в районе имени Лазо водитель Toyota Noah выехал на встречную полосу, после чего произошло лобовое столкновение с грузовым автомобилем Mitsubishi Canter.

Все трое погибших — пассажиры Toyota, еще два человека, находившиеся в этом автомобиле, доставлены в медучреждение с травмами. Авария произошла утром в районе 56 км федеральной автодороги А-370 «Уссури».

В районе имени Лазо проводится доследственная проверка, прокуратура контролирует установление обстоятельств ДТП. На место происшествия выехал исполняющий обязанности прокурора района Кирилл Цехместренко.

