Визитная карточка России: чем «Интервидение» отличается от «Евровидения»

Рита Цветкова
У возрожденного музыкального конкурса огромный потенциал.

Фото: © РИА Новости/Кирилл Зыков

Международный музыкальный конкурс «Интервидение» может стать визитной карточкой России на долгие годы, так как в отличие от «Евровидения» преследует в качестве главной цели культурный обмен, а не политические факторы. Такое мнение в интервью журналистам ТАСС высказала сенатор Наталия Косихина. По ее мнению, проект «Интервидение» имеет огромный потенциал.

Она выразила уверенность, что «Интервидение» станет ярким и запоминающимся событием. Кроме того, благодаря конкурсу раскроются новые таланты, обогатится культурное пространство, укрепятся международные связи.

«Это российский проект на века, который будет способствовать взаимопониманию и сближению народов… В отличие от „Евровидения“, где политические факторы зачастую превалируют над искусством, „Интервидение“ ставит во главу угла культурный обмен, взаимное сотрудничество и укрепление дружеских связей между странами», — сказала Косихина.

Песенный конкурс «Интервидение» созданный в 1946–1993 годах Международной организацией телевидения и радиовещания (OIRT). Он проводился в 1960-1980-х годах по аналогии с «Евровидением», музыкальной премией отколовшегося от OIRT Европейского вещательного союза. На суд жюри свои номера выставляли не только социалистические страны, близкие Советскому Союзу, но и Австрия, Бельгия, Испания, Канада, Нидерланды, Португалия и Финляндия.

В 1993-м, когда СССР уже распался, государства восточного блока прекратили участвовать в «Интервидении», а организатор ежегодного музыкального фестиваля в Сопоте объединился с Европейским вещательным союзом (European Broadcasting Union, EBU). Возрожденное в новом веки состязание музыкантов состоится 20 сентября в Москве при участии представителей около 20 стран.

Россию представит заслуженный артист РФ Ярослав Дронов, выступающий под псевдонимом SHAMAN. Ранее 5-tv.ru рассказывал, как проходит его подготовка к шоу.

Визитная карточка России: чем «Интервидение» отличается от «Евровидения»
