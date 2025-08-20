«Музыка — не соревнование»: началась подготовка номера SHAMAN к «Интервидению»

Дарья Орлова
Артист с нетерпением ждет начала репетиций.

Началась подготовка номера SHAMAN к «Интервидению»

Заслуженный артист России Ярослав Дронов, известный под псевдонимом SHAMAN, начал режиссерскую подготовку своего номера для конкурса «Интервидение». Певец рассказал, что с нетерпением ждет начала репетиций, потому что для него они — шанс познакомиться с номерами других участников.

Автор песни для «Интервидения» — продюсер Максим Фадеев. SHAMAN выразил восхищение его работой.

«Он великолепный мастер, ему отдельные мои внутренние аплодисменты. Это прям произведение, я бы даже сказал», — отметил Ярослав.

Он добавил, что был вдохновлен возможностью доработать композицию вместе с Фадеевым. Работа вышла плодотворной. Не уступает по качеству и клип. Конкурс состоится через месяц — самое время, чтобы начать режиссерскую постановку номера.

«Площадка масштабная. Хоть она мне и знакома, так как я давал там неоднократно свои сольные концерты. Сцена огромная. То, как этот номер будет представлен с режиссерской точки зрения, мы узнаем чуть позже», — рассказал SHAMAN.

Он поделился, что в настоящий момент идет глобальная работа. Деталей раскрывать не стал — артисту хочется, чтобы результат стал для поклонников сюрпризом.

Скоро начнутся репетиции. Ярослав ждет их с нетерпением. Во-первых, это возможность попробовать себя на сцене. Во-вторых — момент соприкосновения культур.

«Это музыкальный конкурс. А музыка — это не соревнование. Это такой съезд культур. Традиции разных стран, разных республик. Безусловно, мне хочется посмотреть, как выступят другие конкурсанты. Как раз во время репетиций у меня будет такая возможность», — сказал артист.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что SHAMAN передал управление фан-клубами самому близкому человеку.

