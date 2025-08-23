Кто виноват? WSJ назвала возможную причину отставки Майкла Фолкендера

Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист

Чиновник занимал пост заместителя министра финансов США пять месяцев.

В Америке назвали причину отставки замглавы минфина США Майкла Фолкендера

Фото: www.globallookpress.com/ Ron Sachs

WSJ: замминистра финансов США ушел с поста из-за разногласий с Трампом

Заместитель министра финансов США Майкл Фолкендер ушел со своей должности, потому что он не разделял взгляды действующего президента Дональда Трампа. К такому выводу пришли журналисты газеты The Wall Street Journal (WSJ).

Согласно их информации, чиновник был уволен после того, как вызвал сильное негодование со стороны Трампа. По одной из версий, причина конфликта — ссора Фолкендера с Билли Лонгом, который до августа 2025 года руководил Службой внутренних доходов США.

Кроме того, как утверждает WSJ, президент США считает, что финансовая политика Фолкендера слишком похожа на позицию бывшего министра финансов Стивена Мнучина. А его решения не раз критиковал Трамп.

Более того, именно Мнучин посоветовал президенту США взять на должность председателя Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла, у которого у Трампа в дальнейшем также не сложились отношения.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что американский лидер заявил о возможном пересмотре своей политики по Украине в течение двух недель.

