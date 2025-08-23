Путин наградил Митрофанова медалью ордена «За заслуги перед Отечеством»

Президент РФ Владимир Путин наградил генерального секретаря Российского футбольного союза (РФС) Максима Митрофанова медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

В указе, который подписал Владимир Путин, сказано, что Максим Митрофанов награжден за развитие физической культуры и спорта, а также за многолетнюю добросовестную работу.

Максиму Митрофанову 43 года. Пост генерального секретаря РФС он занимает последние несколько лет, с 2022-го. До этого он был директором по развитию Российского футбольного союза. Также Митрофанов десять лет, с 2007 по 2017 годы, возглавлял петербургский клуб «Зенит».

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что президент Америки Дональд Трамп надеется на прибытие Владимира Путина на Чемпионат Мира по футболу в США в 2026 году. При этом российские спортсмены с 2022 года отстранены от участия в этом спортивном мероприятии.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.