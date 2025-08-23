Путин наградил Митрофанова медалью ордена «За заслуги перед Отечеством»

|
Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист 43 0

Генеральный секретарь Российского футбольного союза удостоен награды за развитие физической культуры и спорта, а также за многолетнюю добросовестную работу.

Владимир Путин наградил Митрофанова медалью ордена «За заслуги перед Отечеством»

Фото: © РИА Новости/Григорий Сысоев

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Президент РФ Владимир Путин наградил генерального секретаря Российского футбольного союза (РФС) Максима Митрофанова медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

В указе, который подписал Владимир Путин, сказано, что Максим Митрофанов награжден за развитие физической культуры и спорта, а также за многолетнюю добросовестную работу.

Максиму Митрофанову 43 года. Пост генерального секретаря РФС он занимает последние несколько лет, с 2022-го. До этого он был директором по развитию Российского футбольного союза. Также Митрофанов десять лет, с 2007 по 2017 годы, возглавлял петербургский клуб «Зенит».

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что президент Америки Дональд Трамп надеется на прибытие Владимира Путина на Чемпионат Мира по футболу в США в 2026 году. При этом российские спортсмены с 2022 года отстранены от участия в этом спортивном мероприятии.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+13° Атмосферное давление 752 мм рт. ст.
Относительная влажность 82%
80.75
0.50 93.63
0.13
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 23 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

16:41
На портале «Наш город» можно сообщить о незаконной рекламе в общественных местах
16:19
«Дети сидят прямо на песке»: сотни тысяч людей живут в палаточном городке на западе Газы
16:00
«Борец за права человека»: Захарова прокомментировала смерть Вышинского
15:40
Силы ПВО сбили 20 украинских дронов над территорией России
15:40
Умерла актриса и заслуженный педагог ГИТИСа Анастасия Вербицкая
15:18
Два землетрясения магнитудой более 5,0 произошли у восточного побережья Камчатки

Сейчас читают

Журналист Кирилл Вышинский умер в возрасте 58 лет
Опубликованы кадры с застрявшей на пике Победы в Киргизии российской альпинисткой
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 21 августа, для всех знаков зодиака
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Коридор затмений в сентябре 2025: что можно и нельзя делать
💰Тельцы обеднеют Львы разбогатеют — гороскоп на осень 2025
Как получить ответ от Вселенной через банкноты — нумерология
🪐Повезет Тельцам Ракам Девам: гороскоп на сентябрь 2025