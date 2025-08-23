Сотрудники ФСБ задержали соучастника убийства генерала Москалика

В Саратовской области сотрудники силовых структур задержали соучастника убийства заместителя начальника Главного оперативного управления Генштаба Вооруженных сил России генерал-лейтенанта Ярослава Москалика. Об этом сообщила пресс-служба ФСБ.

Задержанным оказался гражданин России 1976 года рождения. По версии следствия, весной этого года мужчина доставил в Московский регион самодельное взрывное устройство, при помощи которого 25 апреля был убит Ярослав Москалик. Подозреваемый, как уточнила пресс-служба ФСБ, действовал по заданию украинских спецслужб.

По данным ведомства, злоумышленник также передавал Киеву данные о работниках и руководстве предприятий оборонно-промышленного комплекса Саратовской области.

Задержанный связывался со своими кураторами через мессенджер WhatsApp*. В ходе допроса мужчина признался, что это он был инициатором контакта с сотрудниками украинской разведки. За выполнение заданий задержанному обещали денежное вознаграждение. Его заключили под стражу. Следствие устанавливает все детали преступления.

* — Корпорация Meta Platforms, которой принадлежат Facebook, Instagram, WhatsApp и Oculus, признана в РФ экстремистской организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.