В НАТО опровергли информацию о планах отправить войска на Украину

|
Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист 55 0

Ранее Марко Рютте заявил, что Альянс готов оказать поддержку Киеву.

В НАТО опровергли информацию о планах отправить войска на Украину

Фото: www.globallookpress.com/Anna Ross

НАТО не обсуждает отправку своих солдат на Украину. Об этом заявил председатель Военного комитета Альянса адмирал Джузеппе Каво Драгоне в беседе с итальянской газетой Corriere della Sera.

Такое заявление он сделал на фоне слов генерального секретаря НАТО Марко Рютте. Пару дней назад политик сообщил о готовности Альянса участвовать в развитии Вооруженных сил Украины (ВСУ). Однако перед этим, по его словам, Киеву якобы нужно подписать мирный договор с Москвой.

Драгоне же в рамках беседы с Corriere della Sera назвал разговоры о возможном размещении контингента НАТО на Украине преждевременными. Кроме того, он сомневается в наличии у Альянса уже готовых формирований для подобной миссии.

«Эти вопросы являются частью международной политики и переговоров с Москвой», — добавил адмирал, подчеркнув, что руководство блока никогда не обсуждало отправку своих войск в Киев.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что президент США Дональд Трамп анонсировал важное решение по Украине через пару недель. По его словам, возможно, он одобрит новые санкции против России.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

