В Москве состоялась церемония прощания с режиссером Юрием Бутусовым

Евгения Алешина
Деятель культуры ушел из жизни в возрасте 63 лет.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов; 5-tv.ru

В Москве состоялась церемония прощания с режиссером Юрием Бутусовым в Театре имени Пушкина. Кадры мероприятия публикуют 5-tv.ru.

У входа в театр появился мемориал, куда люди приносят цветы, свечи и фотографии. Везде звучат теплые слова от учеников режиссера.

«Каждый из нас пришел, чтобы поблагодарить, вспомнить (ушедшего Бутусова. — Прим. ред.). Пространство (театра. — Прим. ред.) <…> позволить нам еще раз прикоснуться к его театральному миру, к его театральной вселенной», — сказал один из выступавших на церемонии.

Режиссер ушел из жизни в возрасте 63 лет. Бутусов родился 24 сентября 1961 года в Гатчине. После окончания Кораблестроительного института он работал в разных сферах, а в 1996 году завершил обучение на режиссерском факультете СПбГАТИ. Уже студенческие постановки — «Женитьба» Гоголя и «Парадоксалист» по Достоевскому — принесли ему известность, а дипломный спектакль «В ожидании Годо» удостоился двух премий «Золотая маска».

С 1996 года он работал в театре им. Ленсовета, а с 2002-го — в театре «Сатирикон». В 2011 году получил «Золотую маску» за постановку чеховской «Чайки» и ненадолго возглавил театр Ленсовета.

В 2018–2022 годах Бутусов был художественным руководителем Театра Вахтангова. В 2020 году он набрал режиссерский курс в ГИТИСе.

Ранее 5-tv.ru писал, что журналист Кирилл Вышинский умер в возрасте 58 лет.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

