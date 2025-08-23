Блогера Арсена Маркаряна задержали

|
Евгения Алешина
Евгения Алешина 105 0

Его подозревают в оскорблении памяти защитников Отечества.

Задержан подозреваемый в оскорблении памяти защитников Отечества блогер Маркарян

Фото: Instagram*/arsenmarkaryan

В Москве задержан блогер Арсен Маркарян. Об этом сообщает Следственный комитет (СК) РФ.

В ближайшее время он будет доставлен на допрос. Маркарян подозревается в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 354.1 УК РФ (оскорбление памяти защитников Отечества).

«По версии следствия, не позднее 25 февраля 2025 года Маркарян, осведомленный о популярности одного из видеохостингов, разместил для неограниченного круга лиц видеозапись, которая содержит информацию об оскорбления памяти защитников Отечества», — заявили в ведомстве

Уголовное дело в отношении блогера возбудили еще весной, тогда же он был объявлен в розыск.

Поводом стало интервью с Маркаряном, где он высказал свою русофобскую позицию. В частности, он оскорблял бойцов специальной военной операции (СВО), их родственников, правоохранительные органы, а также предлагал бомбить российские города.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что сотрудники ФСБ задержали соучастника убийства генерала Москалика. Злоумышленник действовал по заданию спецслужб Украины. По версии следствия, весной этого года мужчина доставил в Московский регион самодельное взрывное устройство, при помощи которого 25 апреля был убит Ярослав Москалик.

