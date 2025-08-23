Турция рассматривает возможность отправить войска на Украину

Турция рассматривает возможность отправки своего воинского контингента на Украину в рамках гарантий безопасности для Киева, заявил украинский посол Джелялов в эфире украинского телемарафона.

«Мы приветствуем такие шаги от Турции», — отметил Джелял.

Дипломат добавил, что Турция готова приобщиться как минимум к послевоенному разминированию Черного моря.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что НАТО не обсуждает отправку своих солдат на Украину. Об этом заявил председатель Военного комитета Альянса адмирал Джузеппе Каво Драгоне в беседе с итальянской газетой Corriere della Sera.

Такое заявление он сделал на фоне слов генерального секретаря НАТО Марко Рютте. Пару дней назад политик сообщил о готовности Альянса участвовать в развитии Вооруженных сил Украины (ВСУ). Однако перед этим, по его словам, Киеву якобы нужно подписать мирный договор с Москвой.

