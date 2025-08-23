Дни открытых дверей пройдут в спортивных учреждениях столицы

Дни открытых дверей пройдут в преддверии Дня знаний в учреждениях, подведомственных Департаменту спорта города Москвы. Гостей ждут показательные выступления, мастер-классы чемпионов, консультации с тренерами и запись в секции на новый учебный год.

Благодаря мероприятиям все желающие познакомятся со спортивной жизнью столицы, выберут подходящее направление и получат информацию о тренировочном процессе.

Консультации инструкторов по каждому виду спорта пройдут с 25 по 31 августа в государственном бюджетном учреждении дополнительного образования города Москвы «Спортивная школа олимпийского резерва „Москвич“» (улица Люблинская, дом 15/46, строение 7). В эти дни посетители также смогут получить подробную информацию для самостоятельных занятий, познакомиться с современной спортивной инфраструктурой школы и воспользоваться помощью администраторов по всем организационным вопросам. Расписание присутствия инструкторов по спорту на днях открытых дверей — на сайте.

День открытых дверей состоится в государственном автономном учреждении города Москвы «Спортивный комплекс Олимпийской деревни — 80» (Мичуринский проспект, Олимпийская Деревня, дом 2) 28 августа с 16:00 до 19:00. Посетители смогут лично пообщаться с тренерами, получить консультацию и записаться в одну из 35 спортивных секций. Подробная информация представлена на сайте.

Центр спорта и образования «Самбо-70» проведет традиционный день открытых дверей и набор на 2025–2026 учебный год во всех своих отделениях. В программе отделений «Ясенево», «Гагаринский», «Черемушки», «Олимпия», «Юность», «Севастопольский» и «Строгино» — показательные выступления спортсменов, мастер-классы лучших тренеров, челленджи и конкурсы с розыгрышами сувенирной продукции, общение с тренерами и чемпионами.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.



