Посетителей ЦДМ на Лубянке эвакуируют из-за возможного пожара

В Центральном детском магазине на Лубянке, предварительно, произошло возгорание. Об этом сообщает источник 5-tv.ru.

В настоящее время людей эвакуируют из здания из-за возможного пожара. Сообщается, что посетители торгового центра слышали хлопок, предположительно, на третьем этаже.

По предварительной информации, в результате ЧП есть пострадавшие. Экстренные службы уже работают на месте. Около здания находятся карета скорой помощи и пожарная машина.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Стерлитамаке несколько человек пострадали в результате хлопка газовоздушной смеси на территории «Башкирской содовой компании». Уточняется, что среди пострадавших нет несовершеннолетних. Также известно, что 15 человек были эвакуированы. Возбуждено уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности на предприятии.

В результате происшествия пострадали, по последним данным, 36 человек, из которых 22 — госпитализированы. Сотрудники СК проводят проверку и устанавливают все причины, которые способствовали произошедшему.

