Посетителей ЦДМ на Лубянке эвакуируют из-за возможного пожара

|
Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист 77 0

Посетители слышали хлопок, с третьего этажа здания идет дым.

В ЦДМ на Лубянке прогремел взрыв

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

В Центральном детском магазине на Лубянке, предварительно, произошло возгорание. Об этом сообщает источник 5-tv.ru.

В настоящее время людей эвакуируют из здания из-за возможного пожара. Сообщается, что посетители торгового центра слышали хлопок, предположительно, на третьем этаже.

По предварительной информации, в результате ЧП есть пострадавшие. Экстренные службы уже работают на месте. Около здания находятся карета скорой помощи и пожарная машина.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Стерлитамаке несколько человек пострадали в результате хлопка газовоздушной смеси на территории «Башкирской содовой компании». Уточняется, что среди пострадавших нет несовершеннолетних. Также известно, что 15 человек были эвакуированы. Возбуждено уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности на предприятии.

В результате происшествия пострадали, по последним данным, 36 человек, из которых 22 — госпитализированы. Сотрудники СК проводят проверку и устанавливают все причины, которые способствовали произошедшему.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+13° Атмосферное давление 752 мм рт. ст.
Относительная влажность 82%
80.75
0.50 93.63
0.13
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 24 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

15:45
Более 140 российских военнослужащих вернулись из украинского плена
15:33
Семь человек пострадали при столкновении катеров в Выборгском заливе
15:11
Администрация ЦДМ на Лубянке окажет помощь пострадавшим в результате ЧП семьям
14:49
МАГАТЭ получило информацию о возгорании на Курской АЭС после падения дрона ВСУ
14:28
Умер звезда сериала «Клан Сопрано» Джерри Эдлер
14:09
«У нее есть опыт»: подруга пропавшей на Курилах туристки надеется на лучшее

Сейчас читают

«У нее есть опыт»: подруга пропавшей на Курилах туристки надеется на лучшее
Группа из 16 человек занимается поисками пропавших на Курилах туристов
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 24 августа, для всех знаков зодиака
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Коридор затмений в сентябре 2025: что можно и нельзя делать
💰Тельцы обеднеют Львы разбогатеют — гороскоп на осень 2025
Как получить ответ от Вселенной через банкноты — нумерология
🪐Повезет Тельцам Ракам Девам: гороскоп на сентябрь 2025