«У нее есть опыт»: подруга пропавшей на Курилах туристки надеется на лучшее

К поиску группы подключились военные.

Подруга пропавшей на Курилах туристки Степановой рассказала о ее опыте

Жительница Санкт-Петербурга Инна Степанова, которая входила в пропавшую на Курилах тургруппу из десяти человек, часто ходила в походы. Об этом корреспонденту 5-tv.ru рассказала ее близкая подруга Ольга Бунина.

По словам девушки, у Инны есть опыт в подобных путешествиях.

«Она любитель ходить в походы. Подготовка у нее есть», — сказала Ольга Бунина.

Инна, как утверждает ее подруга, ходит в походы несколько раз в год. Если верить социальным сетям туристки, то в последний раз она выходила на связь около суток назад.

Ранее 5-tv.ru писал, что утром 24 августа в районе вулкана Баранского на острове Итуруп Сахалинской области пропала туристическая группа, состоящая из десяти человек. Среди них была и Инна Степанова. В настоящее время спасатели разыскивают пропавших. В операции задействовано 16 человек. Поиск затрудняет сильнейший туман — плохие погодные условия не позволяют проводить мероприятия по розыску оперативно.

