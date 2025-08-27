Шоу-биз за неделю: Киркоров свалился с пьедестала, Панин* снова разделся, а Королева «всплыла» в Майами

Заслуженная артистка РФ Наташа Королева тайно зарабатывает в США, экстремист Алексей Панин* вновь выложил голые фотографии, а народный артист РФ Филипп Киркоров упал прямо на сцене. О новостях последней недели из мира шоу-бизнеса расскажет продюсер 5-tv.ru Дмитрий Дмитриев.

Тайный заработок

Певица Наташа Королева больше 20 лет клялась, что у нее нет недвижимости в США, но в итоге оказалась лгуньей. У артистки нашли сразу две квартиры в Майами, которые она успешно сдавала в аренду. Готовила плацдарм для переезда на всякий пожарный?

Оголился перед поездкой на Украину

Иноагента Алексея Панина* недавно убрали из базы розыска на Украине, и он сразу же решил отпраздновать это — актер порадовал новых покровителей голыми фото.

В своих социальных сетях экстремист выложил снимки с пляжа, на которых он был в одной портупее и прикрывался руками. Ну а что, для переезда в новый дом больше одежды, видимо, и не надо.

Деньги важнее здоровья

Певец Филипп Киркоров продолжает активно выступать на сцене после недавнего получения ожога, из-за которого у него начались ухудшения и он попал в больницу.

Вот только подобная самоотдача в итоге обернулась для звезды настоящей трагедией. Во время номера он не смог подняться по лестнице, установленной на сцене, и рухнул прямо с нее.

Выступление артист продолжил, но до чего еще он доведет себя в этом акте самопожертвования?

Забылась от любви зумеров

Блогер Настя Ивлеева вдруг снизошла и… Простила всех. Оказалось, что все это время артистка таила обиду, ведь ее «голую» вечеринку никто не оценил. Но теперь великодушная телеведущая, повернувшись спиной, оставила это в прошлом. Ну что тут сказать, спасибо.

А ты точно бизнесмен?

Избранник художницы Татьяны Плаксиной — дочери певицы Любови Успенской — оказался не тем, за кого себя выдавал. Все думали, что он успешный бизнесмен, но мираж исчез, и он превратился в должника с неумелыми руками.

Оказалось, он зарабатывал на ремонте, но в итоге лишь портил квартиры, из-за чего его и заставили выплатить компенсации. Как же певица Любовь Успенская рада такому зятю, наверное.

* — признан иностранным агентом в России; внесен Росфинмониторингом в реестр организаций и физлиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму.

