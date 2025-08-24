Юный испанский велогонщик погиб в массовом завале на гонке

Борис Сатаров
Организаторы остановили соревнование и отменили этап после трагедии.

Фото: www.globallookpress.com/Marco Alpozzi

Иван Мелендес Луке, 17-летний испанский велогонщик, выступавший за команду Tenerife-Cabberty, погиб в результате массового столкновения на втором этапе многодневной гонки «Вуэльта Рибера дель Дуэро». Об этом сообщает телеканал Eurosport.

Инцидент произошел 23 августа на 68-м километре дистанции в провинции Сория на севере Испании. В результате массового падения спортсменов Луке получил тяжелые травмы, которые оказались смертельными. Велогонщик был уроженцем Малаги.

Организаторы сообщили, что этап пришлось прервать, так как для оказания помощи пострадавшим не хватало машин скорой помощи. После подтверждения гибели спортсмена гонку полностью отменили.

В городе Аранда-де-Дуэро объявлен двухдневный траур, уточняет портал El Dia de Soria. Международный союз велосипедистов и Королевская федерация велоспорта Испании выразили соболезнования родным и близким погибшего.

Ранее, 17 июля, в Италии трагически погиб 19-летний велогонщик Самуэле Привитера, который на большой скорости столкнулся с ограждением во время гонки «Джиро делла Валле д’Аоста».

