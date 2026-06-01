Путин поздравил с днем рождения премьер-министра Армении Пашиняна

Президент России Владимир Путин поздравил премьер-министра Армении Николу Пашиняна с днем рождения. Соответствующее послание было опубликовано на официальном сайте Кремля.

«Уважаемый Никол Воваевич, примите искренние поздравления по случаю Вашего дня рождения. <…> Хотел бы пожелать Вам здоровья, благополучия и успехов», — говорится в сообщении Путина.

Он также отметил, что отношения между нашими государствами традиционно являются дружественными. Также президент подчеркнул, что лидеры России и Армении заинтересованы в их дальнейшем развитии.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что необходим честный диалог с Арменией по вопросу Евросоюза. Об этом заявил Владимир Путин.

Он подчеркнул, что если Армения пойдет по пути интеграции в Евросоюз, это может повлиять на ее участие в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС). Что отразиться на экономике как самой Армении, так и членов объединения.

Российский лидер добавил, что Ереван необходимо принимать решение, исходя из интересов своих граждан. Но это не должно повлиять на гуманитарные и политические связи с Москвой.

