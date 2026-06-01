Сосуды не простят: какие привычки повышают риск инсульта

|
Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист 51 0

Что может помочь сохранить здоровье?

Что повышает риск инсульта

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Хирург Умнов: привычка не следить за давлением может привести к инсульту

Привычка не следить за давлением может привести к инсульту. Об этом Lenta.ru рассказал старший преподаватель кафедры хирургии медицинского факультета Государственного университета просвещения Александр Умнов.

Эксперт пояснил: многие привыкли не следить за давлением или сбивать его таблеткой. Однако поступать так не стоит. Если у человека часто повышается давление, то ему нужно обратиться проконсультироваться у врача, поскольку причины такого недуга могут быть разные. Зачастую это приводит к инсульту.

Как отметил Умнов, особенно ситуацию усугубляет злоупотребление сладким, а также малоподвижный образ жизни. Из-за этого замедляется кровообращение, нарушается обмен веществ. Результат — высокое давление и инсульт. Умнов порекомендовал придерживаться сбалансированного рациона. Самое главное, чтобы в нем были овощи, зелень и крупы.

Еще один источник проблем со здоровьем — стресс. По словам врача, реагировать на все мелкие раздражители резко, с криком, плачем — прямой удар по сосудам. Слишком эмоциональные люди чаще страдают бессонницей, что тоже провоцирует нарушение сердечного ритма, уточнил Умнов.

Ранее врач-остеопат Олег Агапэ рассказал, почему появляются отеки и как от них избавиться. Чаще всего причина этого — вредная еда.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+18° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 64%
71.02
-0.35 82.64
-1.05
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 1 июня, для всех знаков зодиака

Последние новости

11:00
Оружие на основе ИИ: США собираются отправить боевых роботов на Украину
10:43
Путин поручил регионам расширить меры поддержки для участников СВО
10:30
Сосуды не простят: какие привычки повышают риск инсульта
10:28
Путин поручил обеспечить россиян интернетом без перебоев даже при ограничениях
10:14
Путин поздравил с днем рождения премьер-министра Армении Пашиняна
10:12
Хакеры взломали президентский аккаунт Барака Обамы в Instagram*

Сейчас читают

Путин поздравил с днем рождения премьер-министра Армении Пашиняна
Блогер Артем Чекалин просит об отмене приговора
Падение в пустоту: почему тело резко дергается перед засыпанием
Кино, которое не захотело ждать: как Алексей Пиманов снимал фильм «Крым»

Интересные материалы

🪐Гороскоп на июнь 2026 года для всех знаков зодиака — видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на июнь 2026 — видео
❤️Любовный гороскоп на июнь 2026 для знаков зодиака — видео
Гороскоп на деньги на июнь 2026 для знаков зодиака: видео