Оружие на основе ИИ: США собираются отправить боевых роботов на Украину

Все чаще звучат и заявления о том, что Украина стала полигоном для обкатки новых военных технологий. В первую очередь — систем управления боем и вооружений на основе искусственного интеллекта. И речь уже не о каком-то будущем. Появились сразу несколько фактов, говорящих о том, что ВСУ прямо сейчас могут применять такие разработки. Корреспондент «Известий» Александр Якименко продолжит.

Сверхчеловеческие возможности обещают для Украины американские разработчики боевых дронов. Впервые человекоподобные машины попадут в зону боевых действий. Как минимум двух таких андроидов уже передали ВСУ.

«Вероятно, пока он будет весьма хорош в разминировании зданий. Но первоочередной целью является вооружить его и научить пользоваться огнестрельным оружием. Он может идентифицировать человека, затем будет решать, является ли тот или иной человек потенциальной целью», — рассказал основатель роботостроительной компании Санкает Патхак.

Украина давно стала для Запада полигоном. Сначала испытывали новые танки, потом ракеты, а теперь вот — боевой искусственный интеллект. Журналисты CNN показали один из украинских центров управления. Выглядит так, будто снимали сцены для голливудского блокбастера про хакеров: кромешная тьма, ее рассекает только свет от мониторов. В них старательно вглядываются люди в черной форме и, конечно, в масках.

— Мы разделены. Таких центров, как этот, — десятки, и нейросети позволяют нам управлять одновременно тысячами дронов.

Утверждается, что на этих кадрах — применение специальной программы от компании Palantir. Программа прагматично выбирает цели и наводит на них ракеты. Ну и что, что гибнут дети? Бездушный ИИ не рефлексирует. И сфера применения будет только расширяться. Новым полигоном стал африканский континент, где недавно прошли масштабные военные учения. Кстати, технологии Palantir в Марокко тоже привезли — проверили на макете одного здания и остались довольны.

«Весь процесс занял три минуты», — отметил подполковник армии США Рамон Леон Герреро.

«Три минуты от начала поиска цели до ее поражения. Сколько времени это заняло бы, скажем, пять лет назад?» — уточнил у него журналист.

«От двух до четырех часов», — сказал подполковник армии США Рамон Леон Герреро.

Число сторонников применения ИИ на поле боя среди западных элит вообще становится все больше. А главным проповедником стал Питер Тиль — сооснователь той самой Palantir. По его мнению, судьбы людей должны решать не совесть и мораль, а именно сила технологий. А каждого, кто мыслит иначе, он уже записал в антихристы.

«Лозунгом антихриста будет „мир и безопасность“. И сами по себе это не плохие вещи. Но когда альтернатива — это Армагеддон, тогда обещание „мира и безопасности“ приобретает куда большую силу. Антихрист, вероятно, будет выглядеть как великий гуманист. Как великий филантроп», — заявил американский предприниматель, председатель Palantir Technologies Inc. Питер Тиль.

Ему вторит американский министр войны. Пит Хегсет окончательно развеял мантру других западных стран про мир, основанный на правилах.

«Можно придумать сколько угодно правил — и правила, безусловно, вещь отличная, — но если вы не можете подкрепить их „жесткой силой“, то эти правила не стоят и той бумаги, на которой они написаны», — заявил министр войны США Пит Хегсет.

Подкрепить свои слова Хегсет решил еще одной технологической инновацией. Он пообещал поставить на вооружение США подводные военные дроны. Разумеется, тоже снабженные искусственным интеллектом.

