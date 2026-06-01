Путин поручил регионам расширить меры поддержки для участников СВО

Дополнительные меры могут затронуть сферы здравоохранения, образования, спорта и туризма.
Президент России Владимир Путин рекомендовал регионам расширить меры поддержки для участников специальной военной операции и членов их семей. Соответствующий перечень поручений опубликован на сайте Кремля.
Исполнительным органам субъектов РФ совместно с органами местного самоуправления рекомендовано расширить практику предоставления государственных и муниципальных услуг в социальной сфере. Речь идет в том числе об услугах в сфере здравоохранения, образования, физической культуры, спорта и туризма.
Согласно документу, дополнительные меры поддержки должны распространяться и на членов семей погибших бойцов. Предоставлять такие услуги планируется в рамках государственного и муниципального социального заказа.
Доклад о проделанной работе необходимо представить до 1 ноября 2026 года. В дальнейшем регионы должны будут отчитываться по этому вопросу ежегодно.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Владимир Путин поручил обеспечить россиян интернетом без перебоев даже при ограничениях.
В документе подчеркивается, что речь идет о сервисах, необходимых для жизнедеятельности граждан. Правительству и ФСБ поручено гарантировать их доступность даже при введении ограничений на работу информационно-телекоммуникационной сети.
