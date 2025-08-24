Израиль нанес авиаудары по столице Йемена Сане

|
Борис Сатаров
Борис Сатаров

По данным СМИ, атака стала ответом на ракетные обстрелы израильской территории.

Фото, видео: www.globallookpress.com/Hasan Bratic; 5-tv.ru

Армия обороны Израиля 24 августа нанесла авиаудары по столице Йемена Сане. Об этом сообщил телеканал Al Masirah. По данным издания Al Mashad Al Yemeni, удары пришлись на районы к югу от города и вызвали серию мощных взрывов, которые ощущались в близлежащих кварталах.

Очевидцы рассказали о семи взрывах вблизи Саны. Отмечается, что атаки были направлены на электростанцию и объект нефтепереработки неподалеку от столицы.

Газета The Jerusalem Post со ссылкой на источники в израильских силовых структурах сообщила, что удары стали ответом на ракетные пуски по территории Израиля.

При этом телеканал Al Masirah утверждает, что силы противовоздушной обороны Йемена сумели нейтрализовать часть израильских самолетов и вынудили их отступить.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что Израиль блокирует возможность ввоза гумпомощи в сектор Газа. В Ближневосточном агентстве ООН для помощи палестинским беженцам отметили, что грузом со складов в Египте и Иордании с продовольствием, медикаментами и средствами гигиены можно было бы наполнить шесть тысяч грузовиков.

