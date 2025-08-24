Еврокоптер вылетит к застрявшей на пике Победы Наталье Наговицыной

В понедельник, 25 августа, к застрявшей на пике Победы альпинистке Наталье Наговицыной при благоприятных погодных условиях вылетит Еврокоптер Airbus H125 с бортовым номером EX-88010. Об этом сообщает 5-tv.ru, публикуя эксклюзивные кадры с вертолетом.

Вертолет принадлежит Министерству чрезвычайных ситуаций Киргизии и в настоящее время находится в базовом лагере Каркыра. Однако в республике отсутствуют пилоты с допуском на высоту 7000 метров, что делает невозможным управление Еврокоптером без привлечения иностранных специалистов.

Для полета были приглашены трое итальянских пилотов и трое сотрудников МЧС, которые прибыли в Каркыру 24 августа.

Сначала будет запущен дрон для проверки состояния Наговицыной. Если альпинистка подаст признаки жизни, к делу подключат Еврокоптер. Отмечается, что с его помощью эвакуация тела не планируется — основной акцент спасателей сделан на спасении живого человека.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что на помощь Наталье Наговициной отправили восемь хорошо подготовленных альпинистов, но они так и не смогли добраться до женщины. Один из них погиб.

