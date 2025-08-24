Еврокоптер вылетит к застрявшей на пике Победы Наталье Наговицыной

|
Борис Сатаров
Борис Сатаров 33 0

К операции привлекли троих итальянских пилотов, способных работать на такой высоте.

Еврокоптер вылетит к застрявшей на пике Победы Наталье Наговицыной

Фото: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

В понедельник, 25 августа, к застрявшей на пике Победы альпинистке Наталье Наговицыной при благоприятных погодных условиях вылетит Еврокоптер Airbus H125 с бортовым номером EX-88010. Об этом сообщает 5-tv.ru, публикуя эксклюзивные кадры с вертолетом.

Вертолет принадлежит Министерству чрезвычайных ситуаций Киргизии и в настоящее время находится в базовом лагере Каркыра. Однако в республике отсутствуют пилоты с допуском на высоту 7000 метров, что делает невозможным управление Еврокоптером без привлечения иностранных специалистов.

Для полета были приглашены трое итальянских пилотов и трое сотрудников МЧС, которые прибыли в Каркыру 24 августа.

Сначала будет запущен дрон для проверки состояния Наговицыной. Если альпинистка подаст признаки жизни, к делу подключат Еврокоптер. Отмечается, что с его помощью эвакуация тела не планируется — основной акцент спасателей сделан на спасении живого человека.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что на помощь Наталье Наговициной отправили восемь хорошо подготовленных альпинистов, но они так и не смогли добраться до женщины. Один из них погиб.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+13° Атмосферное давление 752 мм рт. ст.
Относительная влажность 82%
80.75
0.50 93.63
0.13
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 24 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

19:34
Еврокоптер вылетит к застрявшей на пике Победы Наталье Наговицыной
19:14
Лавров призвал Киев уважать решения жителей Крыма и Донбасса
18:55
Израиль нанес удары по военному комплексу и президентскому дворцу в Йемене
18:36
Режиссер Валерий Усков скончался на 93-м году жизни
18:20
«Жую конфету, делаю маникюр»: как Агата Муцениеце готовится к свадьбе
18:00
Британский дипломат призвал смягчить санкции против РФ для достижения мира на Украине

Сейчас читают

«У нее есть опыт»: подруга пропавшей на Курилах туристки надеется на лучшее
Любовь и смерть на высоте 7 тысяч метров: история альпинистки Натальи Наговицыной
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 24 августа, для всех знаков зодиака
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Коридор затмений в сентябре 2025: что можно и нельзя делать
💰Тельцы обеднеют Львы разбогатеют — гороскоп на осень 2025
Как получить ответ от Вселенной через банкноты — нумерология
🪐Повезет Тельцам Ракам Девам: гороскоп на сентябрь 2025