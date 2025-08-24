Strategic Culture: Россия превзошла Украину в киберпространстве

Борис Сатаров
Борис Сатаров

Хакеры получили доступ к документам минобороны и личным данным украинских военных.

Strategic Culture: Россия превзошла Украину в киберпространстве

Фото: 5-tv.ru

Strategic Culture: Россия превзошла Украину в киберпространстве

Пророссийские кибергруппировки нарушили работу цифровой инфраструктуры Украины, взломали серверы госструктур и получили доступ к секретным материалам. Об этом 24 августа сообщило издание Strategic Culture.

По данным издания, кибератаки ведутся с начала конфликта, и Россия добилась заметных результатов в этом направлении. В частности, хакеры взломали серверы украинского правительства, что позволило им получить внутренние документы минобороны Украины, включая информацию о потерях страны.

«Превосходство России — еще один признак того, что Москва диктует условия конфликта на нескольких фронтах», — отмечает издание.

Авторы материала отмечают, что кибервозможности Украины уступают российским, что негативно сказывается на действиях Киева как в информационной, так и в военной сферах.

В публикации подчеркивается, что превосходство России в киберпространстве усиливает ее позиции в конфликте и позволяет диктовать условия на разных уровнях противостояния.

Кроме того, 20 августа группировка KillNet взломала базу данных Генштаба ВСУ. В ее распоряжении оказались сведения о 1,7 миллиона погибших и пропавших военнослужащих, а также фотографии, копии паспортов, военных билетов и свидетельств о смерти.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что хакеры из KillNet пообещали мощный ответ на недавние кибератаки в России. 

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

