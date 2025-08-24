В Крыму ликвидирован пожар на площади 250 гектаров

Борис Сатаров
Борис Сатаров

Возгорание сухой растительности осложнялось сильным ветром и труднодоступностью местности.

Фото, видео: © РИА Новости/Сергей Мирный; 5-tv.ru

Около поселка Школьное в Крыму произошло возгорание сухой растительности на площади 250 гектаров. Об этом 24 августа сообщило главное управление МЧС по Крыму в Telegram.

По данным ведомства, пожар локализован, организована опашка по кромке возгорания и подвоз воды. На месте работали сотрудники МЧС России и Крыма, а также горная поисково-спасательная группа Специализированного отряда. Всего к тушению было привлечено 110 человек и 24 единицы техники.

Борьбу с огнем осложняла сильная ветровая нагрузка. Для ликвидации ландшафтного пожара 21 августа также использовалась авиация, проводилась опашка и подвоз воды. Отмечалось, что удаленность территории, жаркая и ветреная погода усложняли работы по тушению возгорания.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что природный пожар охватил более пяти тысяч гектаров в Крыму. Горение началось у села Лучевое Советского района. Затем пламя стремительно распространилось на земли Белогорского.

+13° Атмосферное давление 752 мм рт. ст.
Относительная влажность 82%
80.75
0.50 93.63
0.13
