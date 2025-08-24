Джей Ди Вэнс заявил о бесполезности санкций против России

Борис Сатаров
Борис Сатаров

Вице-президент США подчеркнул, что Вашингтон рассматривает и другие варианты давления на Москву.

Джей Ди Вэнс заявил о бесполезности санкций против России

Фото: www.globallookpress.com/CNP/AdMedia

Введение новых антироссийских санкций не приведет к прекращению боевых действий на Украине. Об этом 24 августа заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс в интервью телеканалу NBC News.

«Итак, вы сказали, что санкции не приведут к прекращению огня. Я думаю, что это, очевидно, так», — сказал Вэнс в интервью, опубликованном на YouTube-канале NBC.

По словам политика, санкции не способны стать инструментом для достижения перемирия. Вэнс отметил, что вопрос об ограничениях продолжает обсуждаться, однако у США есть «много карт на руках», которые могут повлиять на развитие конфликта.

Ранее представитель Белого дома Кэролайн Ливитт заявила, что президент США Дональд Трамп не стремится вводить новые санкции против России. По ее словам, глава государства делает ставку на дипломатию, хотя и располагает полномочиями для применения различных мер давления. Она подчеркнула, что подобные шаги возможны только в случае крайней необходимости.

