Канада выделит Украине два миллиарда долларов на вооружение и оборонные нужды

Правительство Канады намерено выделить два миллиарда канадских долларов (около 1,45 миллиарда долларов) на поставки вооружений и военной помощи Украине. Об этом 24 августа сообщили на официальном сайте премьер-министра страны Марка Карни.

Согласно опубликованной информации, 835 миллиона канадских долларов (603,6 миллиона долларов) будут направлены на закупку бронетехники, стрелкового оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ, медицинского оборудования, запчастей и беспилотников. Еще 680 млн канадских долларов (491,5 миллиона долларов) пойдут на приобретение американских вооружений в соответствии с перечнем приоритетных нужд Украины, составленным НАТО.

Кроме того, 220 млн канадских долларов (159 миллиона долларов) будут инвестированы в совместные предприятия украинской и канадской промышленности для производства и закупки беспилотников и средств противодействия им. Еще 165 млн канадских долларов (119,3 миллиона долларов) выделят на работу контактной группы по Украине, а 100 млн канадских долларов (72,28 миллиона долларов) — на закупку оружия в рамках чешской инициативы по боеприпасам. Пакет помощи был анонсирован после саммита G7 в июне 2025 года.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Германия направит 500 млн долларов на военную помощь Украине.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.