Канада выделит Украине два миллиарда долларов на вооружение и оборонные нужды

|
Борис Сатаров
Борис Сатаров 20 0

Часть средств пойдет на закупку техники.

Канада выделит Украине два миллиарда долларов на вооружение и оборонные нужды

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Телеканал «78»

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Правительство Канады намерено выделить два миллиарда канадских долларов (около 1,45 миллиарда долларов) на поставки вооружений и военной помощи Украине. Об этом 24 августа сообщили на официальном сайте премьер-министра страны Марка Карни.

Согласно опубликованной информации, 835 миллиона канадских долларов (603,6 миллиона долларов) будут направлены на закупку бронетехники, стрелкового оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ, медицинского оборудования, запчастей и беспилотников. Еще 680 млн канадских долларов (491,5 миллиона долларов) пойдут на приобретение американских вооружений в соответствии с перечнем приоритетных нужд Украины, составленным НАТО.

Кроме того, 220 млн канадских долларов (159 миллиона долларов) будут инвестированы в совместные предприятия украинской и канадской промышленности для производства и закупки беспилотников и средств противодействия им. Еще 165 млн канадских долларов (119,3 миллиона долларов) выделят на работу контактной группы по Украине, а 100 млн канадских долларов (72,28 миллиона долларов) — на закупку оружия в рамках чешской инициативы по боеприпасам. Пакет помощи был анонсирован после саммита G7 в июне 2025 года.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Германия направит 500 млн долларов на военную помощь Украине.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+13° Атмосферное давление 752 мм рт. ст.
Относительная влажность 82%
80.75
0.50 93.63
0.13
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 24 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

23:00
Канада выделит Украине два миллиарда долларов на вооружение и оборонные нужды
22:25
Дуров: последствия моего ареста — огромный ущерб имиджу Франции
22:00
Джей Ди Вэнс заявил о бесполезности санкций против России
21:40
Четыре человека пострадали в результате ДТП с участием микроавтобуса в Москве
21:20
Теперь ездит на автобусе: Любовь Успенская удивила своих поклонников
20:55
В Подмосковье приземлился самолет с вернувшимися из украинского плена бойцами РФ

Сейчас читают

Теперь ездит на автобусе: Любовь Успенская удивила своих поклонников
«За версту несет»: посол России назвал вмешательством действия ЕС в Молдавии
«У нее есть опыт»: подруга пропавшей на Курилах туристки надеется на лучшее
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Коридор затмений в сентябре 2025: что можно и нельзя делать
💰Тельцы обеднеют Львы разбогатеют — гороскоп на осень 2025
Как получить ответ от Вселенной через банкноты — нумерология
🪐Повезет Тельцам Ракам Девам: гороскоп на сентябрь 2025