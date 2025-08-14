Германия направит 500 млн долларов на военную помощь Украине

|
Борис Сатаров
Борис Сатаров 19 0

Средства пойдут на закупку систем ПВО и другого вооружения в рамках нового механизма PURL.

Германия направит 500 млн долларов на военную помощь Украине

Фото: Michael Matthey/ТАСС

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Правительство Германии выделит до 500 млн долларов на поставки вооружения Украине в рамках нового механизма Priority Ukraine Requirements List (PURL — список приоритетных требований Украины. — Прим. ред.). Об этом 13 августа сообщили в Министерстве иностранных дел ФРГ.

В заявлении, опубликованном на сайте ведомства, отмечается, что целью программы является обеспечение Киева наиболее востребованной военной техникой. Финансирование станет частью одного из первых комплексных пакетов поддержки, который Германия реализует совместно с союзниками. В проекте также участвуют европейские государства, Канада и США, а координацию и контроль за его исполнением будет осуществлять НАТО.

В рамках поставок планируется передать критически важные системы противовоздушной обороны и другое оборудование. По данным МИД, общая сумма военной помощи, оказанной Германией Украине за весь период, уже приблизилась к 40 млрд евро.

Ранее 5-tv.ru сообщал. что Россия сорвала планы Украины по реализации ракетной программы ОТРК «Сапсан».

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+14° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 82%
79.60
-0.27 93.39
0.53
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 14 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

9:10
Завершилось извержение вулкана Ключевской на Камчатке
8:55
Опубликованы компрометирующие записи переговоров с разрабатывавших ОТРК «Сапсан» предприятий
8:45
Зоосад Северной столицы: Ленинградскому зоопарку — 160 лет
8:44
Не только глаза: чем полезна черника и когда ее нужно собирать
8:27
Потеря лифчика и исчезновение ассистентки: звезды рассказали о курьезных случаях на сцене
8:15
Германия направит 500 млн долларов на военную помощь Украине

Сейчас читают

Американские заводы СПГ раскручивают вентиль
Умерла 48-летняя звезда сериала «Тест на беременность» Анна Кузнецова
Борьба за наследство Халка Хогана: кому достанутся миллионы рестлера
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Деньги метеорным потоком: гороскоп финансов на август 2025
💗Гармония у Овнов и Раков: любовный гороскоп на август 2025
Как получить ответ от Вселенной через банкноты — нумерология
🪐Гороскоп на август 2025 — что принесут Уран и Марс