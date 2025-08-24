Вэнс выразил надежду на завершение конфликта на Украине в течение полугода

Вице-президент США Джей Ди Вэнс выразил надежду на завершение конфликта на Украине в ближайшие месяцы. Об этом он заявил в интервью американскому телеканалу NBC News.

По словам Вэнса, нынешняя администрация Белого дома предпринимает активные дипломатические усилия для достижения мира. Он отметил, что, несмотря на сложности, США не намерены отказываться от урегулирования конфликта путем переговоров.

«Не думаю, что это (завершение конфликта. — Прим. ред.) произойдет в одночасье. Думаю, мы продолжим двигаться вперед», — отметил он.

По словам Вэнса, США надеются, что мирное урегулирование украинского конфликта будет достигнуто не позднее чем через три-шесть месяцев.

До этого, 22 августа, президент США Дональд Трамп заявил журналистам в Белом доме о предстоящем объявлении «очень важного решения» в течение двух недель.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX