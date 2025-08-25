«Известия»: в России появится новый авиационный сбор для пассажиров

Минтранс утвердил правила нового авиационного сбора, средства от которого будут направляться в фонд обновления аэродромной инфраструктуры. Эксперты считают, что участие пассажиров в финансировании поможет улучшить состояние аэропортов. «Известия» выяснили, хватит ли собранных средств на модернизацию воздушных гаваней.

Когда инициатива вступит в силу

Минтранс подготовил проект приказа о сборе, который планируется ввести с 1 марта 2026 года по 1 марта 2032 года. Размер сбора — 150 рублей с пассажира, с учетом инфляции и корректирующего коэффициента, который может изменять правительство.

Платить сбор будут авиакомпании. Оператором назначено ФГУП «Администрация гражданских аэропортов», которое будет аккумулировать и использовать средства.

Аэропорты разделят на группы, и деньги из каждой будут использоваться только на развитие инфраструктуры именно этих групп.

Закон о сборе подписал президент страны Владимир Путин 31 июля 2025 года, с 1 сентября инициатива вступит в силу.

В прошлом году глава государства поручил обновить не менее 75 аэропортов за шесть лет, включая 29 на Дальнем Востоке. В 2025 году работы начнутся в Чебоксарах, Тиличиках, Барнауле, Ленске и Липецке. С 2019 по 2024 год уже обновили 35 аэропортов в рамках национальных проектов.

На кошельке сильно не скажется

Средний сбор — 150 рублей. Для каждого аэропорта сумма рассчитывается по формуле, учитывающей состояние и нужды объекта, объяснил главный редактор Avia.ru Роман Гусаров.

Эксперт считает, что повышение цены билета не сильно повлияет на пассажиров, так как, например, билет Москва — Санкт-Петербург стоит около четырех тысяч рублей.

«И 4150 рублей — это не та разница, что остановит человека от полета или как-то скажется на его кошельке», — уверен он.

Эксперт в области транспорта, авиации и туризма Максим Федосов отметил, что пассажиры уже платят тарифы авиакомпании и аэропортовые сборы, поэтому дополнительная сумма будет незаметна.

При высоком пассажиропотоке сбор позволит накопить значительные средства для реконструкции аэродромов. Размер сбора ежегодно будет индексироваться с учетом инфляции, предупредил Гусаров.

Однако промышленный эксперт Леонид Хазанов считает, что рост стоимости может снизить пассажиропоток, поэтому решение нужно обсуждать федеральным органам.

Как идет реконструкция аэропортов

В России 262 аэропорта, 91 из них федерального значения.

Сеть аэропортов обновлялась последние полтора десятилетия, отметил Гусаров. В Москве ситуация хорошая, но в регионах многие аэропорты требуют ремонта. Аэропорты взимают сборы с перевозчиков, но этих средств часто недостаточно, так как объем зависит от пассажиропотока и рейсов.

Развитие аэропорта — комплексный процесс. Государство отвечает за взлетно-посадочные полосы, перроны и оборудование, а частные компании управляют терминалами, парковками и гостиницами, вкладывая свои средства.

«Часть инфраструктуры аэропорта принадлежит государству. Это взлетно-посадочные полосы, перроны, светосигнальное и аэронавигационное оборудование и тому подобное. В реконструкцию этой части вкладывается государство», — объяснил Гусаров.

Местные власти тоже вкладываются в развитие аэропортов: они занимаются инфраструктурой вокруг воздушных гаваней — дорогами, электроснабжением, водоснабжением.

