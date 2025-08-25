Лолита в слезах убежала со сцены на концерте в Казани

Певица Лолита Милявская снова покорила зрителей исполнением песни «Раневская» — на этот раз на сцене New Wave Hall в Казани, где проходит международный конкурс молодых исполнителей «Новая волна». Но не только песней, а своей искренностью и трогательной открытостью перед поклонниками. Во время выступления артистка расплакалась, но в ответ получила еще больше поддержки.

Зрители долго аплодировали стоя, увидев, что Лолита не совладала с чувствами, и так выразили ей свою поддержку. Милявская поблагодарила их, послала воздушный поцелуй и поспешила за кулисы, уворачиваясь от камер. Блогер и журналист Олег Пилягин поймал момент и сказал плачущей звезде, что публика подарила ей, легенде, абсолютно заслуженные овации.

На это Милявская, вытирая слезы, сказала, традиционно с крепким словцом, что не попала в ноту. Очевидно, для поклонников и всех ценителей драматизма «Раневской» вокальный огрех, если он и был, не имеет значения. Ведь композиция не только музыкальная, она театральная и пробирающая до мурашек. К слову, Лолита впервые исполнила ее именно на «Новой волне» в 2017 году.

Этот хит для Милявской написал композитор Алексей Романоф (при рождении Перепелкин). Как признался автор в интервью 5-tv.ru, артистка хотела иметь в репертуаре такую песню, «чтобы ежики внутри кололись». Романов в процессе написания увидел в певице черты самой Фаины Раневской — народной артистки СССР, женщины сильной, драматичной, со сложной судьбой.

Неизменно дуэт Милявская-Раневская покоряет залы по сей день. Нет сомнений, что для Лолиты, пережившей тяжелый период в карьере, невероятная реакция зрителей «Новой волны» на ее слезы имеет большое значение. В личном блоге певица репостит все публикации со словами поддержки.

Ранее, писал 5-tv.ru, Милявская рассказала, как относится к навязанным стандартам красоты.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ